SV Tristach siegt gegen SK Grafendorf dank drei Toren in zweiter Halbzeit mit 3:1

In der 2. Runder der Meisterschaft der 2. Klasse A setzte sich der SV Tristach gegen den SK Grafendorf mit 3:1 durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich das Spiel in der zweiten Hälfte zu einem packenden Schlagabtausch. Tobias Feldner, Lukas Johann Juen und Clemens Hannes Klocker erzielten die Treffer für den SV Tristach, während Philipp Fritzer den Ehrentreffer für den SK Grafendorf markierte.

Torlose erste Halbzeit

In den ersten zehn Minuten dominierte der SV Tristach das Spielgeschehen, ohne jedoch zu klaren Torchancen zu kommen.

Die erste Halbzeit blieb insgesamt ereignisarm, mit wenigen Highlights. Der SV Tristach hatte einige gute Chancen, aber es fehlte die Präzision im Abschluss. Ein Freistoß in der 42. Minute für Tristach endete mit einem Schuss, der weit über das Tor ging. Auch ein beinahe-Tor in der 35. Minute wurde durch das Glück des SK Grafendorf verhindert. Die beiden Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 49. Minute erzielte Tobias Feldner das erste Tor des Spiels für den SV Tristach. Es folgte eine Phase intensiver Angriffe beider Teams, wobei der SK Grafendorf versuchte, den Rückstand schnell auszugleichen. Diese Bemühungen wurden in der 62. Minute belohnt, als Philipp Fritzer das 1:1 erzielte. Das Spiel war wieder völlig offen und beide Mannschaften kämpften mit vollem Einsatz.

Nur vier Minuten später brachte Lukas Johann Juen den SV Tristach erneut in Führung, indem er das 2:1 markierte. Der SK Grafendorf gab sich jedoch nicht geschlagen und hatte in der 71. Minute eine große Chance durch einen Stangenschuss, der jedoch nicht ins Tor führte. In der 78. Minute machte Clemens Hannes Klocker mit seinem Treffer zum 3:1 den Sack für den SV Tristach zu.

In den letzten Minuten versuchte der SK Grafendorf noch einmal, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch Jonas Brunner, der Torhüter von Tristach, verhinderte in der 84. Minute ein weiteres Tor. Trotz der Niederlage zeigten die Spieler von SK Grafendorf großen Kampfgeist.

Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für den SV Tristach. Beide Teams können auf eine kämpferische und spannende Partie zurückblicken.

2. Klasse A: Tristach : Grafendorf - 3:1 (0:0)

78 Clemens Hannes Klocker 3:1

66 Lukas Johann Juen 2:1

62 Philipp Fritzer 1:1

49 Tobias Feldner 1:0

