SG Gitschtal feiert Kantersieg in Lienz

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 20:18

Die SG Gitschtal hat in der 3. Runde der 2. Klasse A einen eindrucksvollen 6:1-Sieg bei Rapid Lienz 1b eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und legten den Grundstein für ihren klaren Erfolg. Trotz eines zwischenzeitlichen Treffers der Lienzer zeigte sich die Mannschaft aus Gitschtal spielbestimmend und effizient im Abschluss.

Gäste mit früher 3:0-Führung

Von Beginn an zeigte die SG Gitschtal ihre spielerische Überlegenheit. Schon in der 2. Minute erzielte Lukas Steinwender das 1:0 für die Gäste. Nur drei Minuten später folgte das 2:0 durch eine sensationelle Kombination zwischen Philipp Kofler und Maximilian Holz, der den Ball gekonnt ins Netz beförderte. In der 8. Minute war es dann Mario Santner, der nach einem weiteren gelungenen Spielzug zum 3:0 traf.

Die Gastgeber aus Lienz hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurden von den Angriffen der SG Gitschtal regelrecht überrollt. In der 18. Minute verzeichnete Gitschtal bereits einige starke Aktionen, und es dauerte nicht lange, bis erneut Philipp Kofler zum 4:0 vollendete. Die wenigen Chancen von Rapid Lienz 1b blieben ungenutzt, bis schließlich in der 44. Minute Emri Rexhepi nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 1:4 erzielte.

Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Philipp Kofler erneut durch und erhöhte auf 5:1. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Pause, wobei SG Gitschtal mit ihrem Kombinationsspiel und Ballbesitzspiel beeindruckte.

Gitschtal macht halbes Dutzend voll

Auch in der zweiten Halbzeit behielt die SG Gitschtal die Kontrolle über das Spiel. In der 49. Minute sorgte ein starker Abschluss von Philipp Kofler aus 25 Metern erneut für Gefahr, doch der Torwart von Rapid Lienz 1b konnte sich auszeichnen. Der Spielfluss der Gäste blieb jedoch ungebrochen. In der 53. und 55. Minute folgten weitere gefährliche Aktionen von Kofler, wobei sein Direktschuss knapp am Tor vorbeiging.

In der 59. Minute zeigte sich erneut das Zusammenspiel der SG Gitschtal, als Philipp Kofler mit einem schönen Chip Andreas Holzfeind bediente, dessen Abschluss jedoch gehalten wurde. Die Gastgeber hatten weiterhin Schwierigkeiten, nennenswerte Chancen zu kreieren, während Gitschtal mit ihrem Druck nicht nachließ.

Das sechste und letzte Tor der Partie fiel in der 66. Minute durch einen beeindruckenden Freistoß von Kevin Rupnig. Der Ball fand seinen Weg ins Netz und stellte den Endstand von 6:1 für die Gäste her. Auch in den letzten Minuten des Spiels blieb die SG Gitschtal gefährlich, wie der Lattentreffer von Maximilian Holz in der 83. Minute und die weiteren Paraden des Torwarts von Lienz 1b in der 86. und 90. Minute zeigten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter KickerKlatsch (605 Bonuspunkte)

2. Klasse A: Lienz 1b : Gitschtal - 1:6 (1:5)

66 Kevin Kurt Rupnig 1:6

45 Philipp Werner Kofler 1:5

44 Emri Rexhepi 1:4

33 Philipp Werner Kofler 0:4

8 Mario Santner 0:3

5 Maximilian Christian Holz 0:2

2 Lukas Steinwender 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter KickerKlatsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

