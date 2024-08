Überzeugender Sieg: SG Defereggental/St. Jakob dominiert Dynamo Dölsach

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:11

Die SG Defereggental/St. Jakob setzte sich in der 3. Runde der 2. Klasse A mit einem eindrucksvollen 5:0-Sieg gegen den FC Dynamo Dölsach durch. Die Hausherren legten dabei bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für ihren Erfolg und ließen dem Gegner keine Chance. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Niklas Passler und Fabian Presslaber, die mit ihren Toren maßgeblich zum deutlichen Ergebnis beitrugen.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann und die SG Defereggental/St. Jakob setzte die Gäste von Beginn an unter Druck. Bereits in der 25. Minute gelang den Gastgebern der erste Treffer. Niklas Passler, der bereits früh in der Partie seine Klasse zeigte, traf zum 1:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen und sie drängten auf das nächste Tor.

Nur sieben Minuten später, in der 32. Minute, war es Claudio Hafele, der den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Mit einem Schuss ließ er dem Torhüter von Dynamo Dölsach keine Chance und sorgte dafür, dass die SG Defereggental/St. Jakob weiterhin die Oberhand behielt. Die Defensive der Gäste wirkte zunehmend überfordert und hatte Mühe, die Angriffe der Hausherren abzuwehren.

Die SG Defereggental/St. Jakob ließ nicht nach und erhöhte den Druck weiter. In der 35. Minute fiel dann das 3:0. Clemens Rupert Patterer krönte eine starke Mannschaftsleistung mit einem weiteren Treffer und sorgte damit schon vor der Halbzeitpause für eine komfortable Führung. Die erste Halbzeit endete mit einem deutlichen 3:0 für die Hausherren, die damit bereits einen großen Schritt in Richtung Sieg gemacht hatten.

Weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG Defereggental/St. Jakob die spielbestimmende Mannschaft. In der 52. Minute gelang Niklas Passler sein zweites Tor des Tages, als er zum 4:0 traf. Erneut zeigte er seine Torjägerqualitäten und ließ den Torhüter von Dynamo Dölsach keine Chance. Die Gäste fanden auch in der zweiten Halbzeit keine Mittel, um den Offensivdrang der Hausherren zu stoppen.

In der 59. Minute setzte Fabian Presslaber den Schlusspunkt der Partie. Mit einem Treffer zum 5:0 machte er den Kantersieg perfekt. Die SG Defereggental/St. Jakob spielte weiterhin konzentriert und ließ in der Defensive nichts anbrennen. Dynamo Dölsach bemühte sich zwar um Schadensbegrenzung, konnte aber keine nennenswerten Chancen kreieren.

Mit diesem überzeugenden 5:0-Sieg festigte die SG Defereggental/St. Jakob ihre Position in der Tabelle und zeigte, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Die Hausherren überzeugten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und ließen Dynamo Dölsach keine Chance. Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem hochverdienten Erfolg für die SG Defereggental/St. Jakob.

2. Klasse A: SG Defer/St. Jakob : Dynamo Dölsach - 5:0 (3:0)

59 Fabian Presslaber 5:0

52 Niklas Passler 4:0

35 Clemens Rupert Patterer 3:0

32 Claudio Hafele 2:0

25 Niklas Passler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.