SG Gitschtal demontiert SV Oberdrauburg mit 6:0

Details Samstag, 24. August 2024 20:27

In einem einseitigen Spiel der 2. Klasse A konnte SG Gitschtal einen überzeugenden 6:0-Sieg gegen SV Oberdrauburg einfahren. Schon früh ging SG Gitschtal in Führung und ließ den Gastgebern keine Chance zur Gegenwehr. Die Gäste präsentierten sich über die gesamte Spieldauer hinweg überlegen und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung.

Frühe Führung für SG Gitschtal

Der SV Oberdrauburg hatte sich für die vierte Runde der Saison viel vorgenommen, doch SG Gitschtal erwischte den besseren Start. Bereits in der vierten Minute traf Markus Regatschnig zur frühen 1:0-Führung für die Gäste. Ein Schock für den SV Oberdrauburg, der sich von diesem frühen Rückschlag nicht mehr erholen sollte. Der Treffer setzte den Grundstein für eine Partie, die von der Dominanz der SG Gitschtal geprägt sein sollte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchte der SV Oberdrauburg, sich zu sammeln und eigene Akzente zu setzen. Doch die Defensive der Gäste stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Die Mannschaft von SG Gitschtal spielte hingegen ruhig und kontrolliert und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Dennoch gelang es beiden Teams bis zum Pausenpfiff nicht mehr, den Ball im Netz unterzubringen, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung für SG Gitschtal in die Kabine.

SG Gitschtal zieht davon

Nach dem Seitenwechsel kam SG Gitschtal entschlossen zurück aufs Feld und erhöhte sofort den Druck. Bereits in der 52. Minute war es erneut Markus Regatschnig, der das 2:0 für die Gäste erzielte und damit den Widerstand von SV Oberdrauburg weiter schwächte. Der Gastgeber fand kein Mittel gegen die Angriffswellen von SG Gitschtal, die nun zunehmend gefährlicher wurden.

In der 65. Minute trug sich auch Mario Santner in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 3:0. Die Defensive des SV Oberdrauburg war nun völlig überfordert und konnte den druckvollen Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen. Fünf Minuten später, in der 70. Minute, machte Marco Flaschberger das 4:0 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung in dieser Partie.

Doch SG Gitschtal hatte noch nicht genug und wollte den Sieg noch deutlicher gestalten. Lukas Steinwender zeigte sich in der Schlussphase des Spiels besonders treffsicher und erzielte in der 82. Minute das 5:0. Nur acht Minuten später, in der 90. Minute, setzte er mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt und machte das halbe Dutzend voll. Mit einem satten 6:0-Sieg im Gepäck trat SG Gitschtal die Heimreise an, während der SV Oberdrauburg die deutliche Niederlage erst einmal verdauen muss.

Das Spiel endete schließlich nach knapp 91 Minuten mit einem klaren Ergebnis von 0:6 aus Sicht des SV Oberdrauburg. Für die Gastgeber gilt es nun, sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren und aus den Fehlern dieses Spiels zu lernen. SG Gitschtal hingegen kann sich über eine starke Leistung und drei verdiente Punkte freuen.

2. Klasse A: Oberdrauburg : Gitschtal - 0:6 (0:1)

90 Lukas Steinwender 0:6

82 Lukas Steinwender 0:5

70 Marco Flaschberger 0:4

65 Mario Santner 0:3

52 Markus Regatschnig 0:2

4 Markus Regatschnig 0:1

