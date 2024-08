SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b dominiert Rapid Lienz 1b mit 5:1

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 20:28

Die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b hat in der vierten Runde der 2. Klasse A einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen Rapid Lienz 1b errungen. Die Gastgeber zeigten von Anfang an eine dominante Leistung und ließen den Gästen kaum eine Chance. Jonas Wibmer war der Mann des Spiels, der allein vier Tore beisteuerte und damit den deutlichen Sieg sicherte.

Blitzstart für die Gastgeber

Schon früh im Spiel machten die Heimischen klar, dass sie die drei Punkte unbedingt einfahren wollten. Bereits in der dritten Minute gelang Matteo Mattersberger das erste Tor nach einer Vorlage von Samuel Berger. Damit setzten die Gastgeber ein erstes Ausrufezeichen.

Nur wenige Minuten später, in der siebten Minute, erhöhte Jonas Wibmer auf 2:0 für SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b. Die frühe Führung gab den Gastgebern Sicherheit und ließ Rapid Lienz 1b kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste hatten in der zwölften Minute einen indirekten Freistoß für Matrei zu verteidigen, der jedoch nicht zum Torerfolg führte.

In der 36. Minute bekam SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b einen Elfmeter zugesprochen. Jonas Wibmer trat an und verwandelte souverän zum 3:0, womit er seinen zweiten Treffer des Tages markierte. Rapid Lienz 1b konnte in der ersten Halbzeit wenig entgegensetzen und hatte lediglich in der 34. Minute ihren ersten Eckball, der jedoch ohne Folgen blieb.

Wibmer in Topform

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, besser ins Spiel zu finden, aber die Gastgeber blieben weiterhin dominant. In der 67. Minute gelang Hasan Ali Duranovic der überraschende Anschlusstreffer zum 3:1 für Rapid Lienz 1b nach einem Eckball. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nur kurz.

Nur elf Minuten später, in der 78. Minute, stellte Jonas Wibmer den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem herrlichen Kopfball ins lange Eck erzielte er seinen dritten Treffer des Tages und schnürte damit einen Dreierpack. Rapid Lienz 1b war erneut geschockt und fand keine Mittel, um den Offensivdrang der Gastgeber zu stoppen.

In der 83. Minute setzte Wibmer dann noch einen drauf und erzielte seinen vierten Treffer zum 5:1-Endstand. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Gäste im Fünfmeterraum war Wibmer zur Stelle und schloss ab. Die Gastgeber spielten das Spiel souverän zu Ende und ließen keine weiteren Chancen der Gäste zu.

Mit dem Abpfiff in der 91. Minute war der 5:1-Sieg der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b perfekt. Die Heimelf feierte einen verdienten und überzeugenden Heimsieg, während Rapid Lienz 1b sich geschlagen geben musste.

2. Klasse A: SG SU/Lok Matrei 1b : Lienz 1b - 5:1 (3:0)

83 Jonas Wibmer 5:1

78 Jonas Wibmer 4:1

67 Hasan Ali Duranovic 3:1

36 Jonas Wibmer 3:0

7 Jonas Wibmer 2:0

3 Matteo Mattersberger 1:0

