SG Gitschtal triumphiert mit 5:0 über SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b

Details Sonntag, 01. September 2024 08:06

In einem dominanten Auftritt feierte die SG Gitschtal einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte Fahrt auf und die Heimmannschaft zeigte ihre Überlegenheit mit fünf Toren innerhalb von 40 Minuten. Die Torschützen Mario Santner, Philipp Werner Kofler, Maximilian Christian Holz und Fabian Rupitsch sicherten den deutlichen Sieg.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einem klassischen Abtasten beider Mannschaften. Während die SG Gitschtal versuchte, das Spiel zu kontrollieren, war die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b bemüht, die Räume eng zu machen und auf Konterchancen zu lauern. In der ersten Halbzeit war die Partie von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, und keine der beiden Mannschaften konnte ihre Torchancen in zählbares auf der Anzeigetafel ummünzen.

Die Defensive der Gäste stand zunächst sicher und konnte die Angriffe der Heimmannschaft gut abwehren. Auf der anderen Seite gelang es der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b nicht, ihre wenigen Gelegenheiten in Zählbares umzumünzen. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was jedoch nicht andeutete, was in der zweiten Hälfte folgen sollte.

Torfestival der SG Gitschtal in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann furios für die SG Gitschtal. Bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang Mario Santner der Durchbruch und erzielte das 1:0. Dieses Tor war der Auftakt zu einem wahren Torregen. Nur fünf Minuten später, in der 55. Minute, erhöhte Philipp Werner Kofler auf 2:0, was den Druck auf die Gäste weiter erhöhte.

Die SG Gitschtal zeigte nun ihre ganze Klasse und ließ den Gästen kaum noch Luft zum Atmen. In der 58. Minute war es Maximilian Christian Holz, der das 3:0 markierte und damit die Vorentscheidung brachte. Die Abwehr der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b schien völlig überfordert, während die Heimmannschaft weiter munter nach vorne spielte.

Philipp Werner Kofler krönte seine starke Leistung mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:0 in der 61. Minute. Die Gäste hatten keine Antwort auf die Offensivpower der SG Gitschtal und wirkten zunehmend demoralisiert. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt praktisch entschieden, aber die SG Gitschtal hatte noch nicht genug.

In der 89. Minute setzte Fabian Rupitsch den Schlusspunkt und erhöhte auf 5:0. Dieses Tor rundete die hervorragende Vorstellung der Heimmannschaft ab und sorgte für den endgültigen Endstand. Die SG Gitschtal feierte einen verdienten und deutlichen Sieg, während die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b ohne Punkte nach Hause reisen musste.

Damit sicherte sich die Heimmannschaft drei wichtige Punkte in der 5. Runde der 2. Klasse A und konnte ihre starke Form bestätigen.

2. Klasse A: Gitschtal : SG SU/Lok Matrei 1b - 5:0 (0:0)

89 Fabian Rupitsch 5:0

61 Philipp Werner Kofler 4:0

58 Maximilian Christian Holz 3:0

55 Philipp Werner Kofler 2:0

50 Mario Santner 1:0

