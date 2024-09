SG Defereggental/St. Jakob sichert sich einen 3:1-Sieg gegen URC Thal/Assling 1b

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen in der 2. Klasse A konnte sich die SG Defereggental/St. Jakob gegen die Gäste von URC Thal/Assling 1b mit 3:1 durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen und sich am Ende die drei Punkte zu sichern.

Früher Rückstand und schneller Ausgleich

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der 8. Minute gelang URC Thal/Assling 1b der Führungstreffer. Matteo Rainer nutzte einen präzisen Querpass im Strafraum und schob den Ball an Berger Noah, dem Schlussmann der Heimelf, vorbei in die Maschen. Die SG Defereggental/St. Jakob ließ sich jedoch nicht lange verunsichern und drängte auf den Ausgleich.

Nur eine Minute später hätten die Hausherren beinahe den Ausgleich erzielt. Veiter Martin flankte traumhaft auf Patterer Clemens, dessen Kopfball jedoch nur das Aluminium traf. Doch die Bemühungen der Heimmannschaft zahlten sich schließlich in der 20. Minute aus. Peter Patterer, der Kapitän der SG Defereggental/St. Jakob, stand nach einem Eckball goldrichtig und köpfte den Ball souverän ins Tor zum 1:1.

Führung kurz vor der Halbzeit

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 37. Minute schickte Passler Niklas seinen Mitspieler Presslaber Fabian allein aufs Tor, doch dessen Abschluss verfehlte nur knapp das Ziel. Kurz vor der Halbzeit war es dann jedoch soweit: Niklas Passler brachte die SG Defereggental/St. Jakob in der 44. Minute mit 2:1 in Führung. Eiskalt verwandelte er seine Chance und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Abwehrmöglichkeit.

Nach der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Abwehr der SG Defereggental/St. Jakob hielt dem Druck stand. In der 56. Minute hatte Presslaber Fabian eine gefährliche Chance, doch der Gäste-Keeper konnte den Ball nur abprallen lassen. Den Abstauber von Passler Niklas konnte die Verteidigung der Thaler jedoch klären.

Entscheidung in der Schlussphase

Die Gäste ließen nicht locker und kamen in der 61. Minute zu einer Doppelchance, doch Berger Noah im Tor der SG Defereggental/St. Jakob bewahrte sein Team mit einer starken Parade vor dem Ausgleich. Auf der anderen Seite verpasste Hafele Claudio in der 63. Minute die Entscheidung, als er einen Freistoß nur knapp über die Querlatte setzte.

In der Schlussphase gelang es der Heimmannschaft dann doch, den Deckel draufzumachen. In der 87. Minute überlupfte Simon Hermann Stemberger sehenswert den gegnerischen Torhüter und stellte damit den 3:1-Endstand her. Die SG Defereggental/St. Jakob ließ in den letzten Minuten nichts mehr anbrennen und brachte den Sieg sicher über die Zeit.

Damit sicherte sich die SG Defereggental/St. Jakob in der 5. Runde der 2. Klasse A wichtige drei Punkte und kann mit diesem Erfolgserlebnis in die nächsten Spiele gehen. Die Gäste von URC Thal/Assling 1b zeigten zwar eine engagierte Leistung, mussten sich am Ende jedoch der effektiveren Mannschaft geschlagen geben.

2. Klasse A: SG Defer/St. Jakob : Thal 1b - 3:1 (2:1)

87 Simon Hermann Stemberger 3:1

44 Niklas Passler 2:1

20 Peter Patterer 1:1

8 Matteo Rainer 0:1

