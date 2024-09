SG Gitschtal triumphiert über SV Tristach mit 3:1

Spielberichte

In der 6. Runde der 2. Klasse A setzte sich die SG Gitschtal gegen den SV Tristach mit 3:1 durch. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste aus Gitschtal klar und legten den Grundstein für ihren Sieg. Trotz einer besseren zweiten Halbzeit von Tristach blieb der Erfolg der SG Gitschtal letztlich ungefährdet.

Frühe Dominanz von Gitschtal

Schon in den ersten Minuten zeichnete sich die Überlegenheit der Gäste ab. In der 7. Minute verwandelte Maximilian Holz eine präzise Flanke per Kopf zum 1:0 für die SG Gitschtal. Dieser frühe Führungstreffer gab den Gästen weiteren Auftrieb. Nur neun Minuten später war es erneut Maximilian Holz, der nach einem unglücklichen Klärungsversuch der Tristacher zum 2:0 für die SG Gitschtal einschob.

Tristach bemühte sich, ins Spiel zu finden und hatte in der 13. Minute eine erste Chance durch einen Eckball. Dennoch blieben die Gäste weiterhin gefährlich. In der 25. Minute sorgte Florian Steinwender nach einer Ecke von Philipp Kofler für das 3:0, was die Überlegenheit der SG Gitschtal in der ersten Halbzeit eindrucksvoll unterstrich.

Bis zur Halbzeitpause blieb das Spielgeschehen weitgehend unter Kontrolle der Gäste, auch wenn Tristach durch einige Abschlüsse immer wieder versuchte, zum Torerfolg zu kommen. Die starke Defensivleistung von Gitschtal, angeführt von Torhüter Julian Hubmann, verhinderte jedoch einen Anschlusstreffer.

Tristach kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Tristach kämpferischer und bemühte sich um den Anschluss. In der 48. Minute hatten die Hausherren eine erste große Chance, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Nur wenige Minuten später führte ein Freistoß aus siebzehn Metern in der 53. Minute zum verdienten 1:3. Tobias Feldner verwertete den Abpraller nach einem starken ersten Schuss von Julian Hubmann.

Im weiteren Verlauf des Spiels zeigte sich Tristach immer stärker. Eine Schlüsselszene ereignete sich in der 65. Minute, als Clemens Hannes Klocker nach einem Foul an Florian Steinwender die Gelb-Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Trotz Unterzahl blieb Tristach gefährlich und erarbeitete sich weitere Chancen.

In der 76. Minute brachte ein Freistoß von Tristach den Ball gefährlich in den Sechzehner, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Kurz darauf, in der 82. Minute, kombinierten sich die Hausherren erneut vor das Tor der Gäste, doch der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Auch die Gäste hatten noch einmal eine große Möglichkeit durch Philipp Kofler, dessen Schuss jedoch vom Torwart pariert wurde.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten wieder den Gästen, die durch starke Defensivarbeit weitere Chancen von Tristach vereitelten. Ein letzter Eckball in der 90. Minute brachte nicht mehr den erhofften Anschlusstreffer für die Hausherren.

Mit dem Schlusspfiff stand der verdiente Sieg der SG Gitschtal fest. Die Gäste nahmen somit drei wichtige Punkte aus Osttirol mit und festigten ihre Position in der Tabelle der 2. Klasse A.

2. Klasse A: Tristach : Gitschtal - 1:3 (0:3)

53 Tobias Feldner 1:3

25 Florian Steinwender 0:3

16 Maximilian Christian Holz 0:2

7 Maximilian Christian Holz 0:1

