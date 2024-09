Thal/Assling 1b dreht das Spiel gegen Oberes Mölltal: 2:1-Auswärtssieg

Spielberichte

Sonntag, 15. September 2024

In einer kartenreichen Partie der 2. Klasse A zwischen SPG Oberes Mölltal und URC Thal/Assling 1b setzte sich am Ende die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Das Spiel, das zahlreiche Gelb/Rote Karten sah, begann mit einem frühen Tor für die Heimmannschaft, doch die Gäste zeigten große Moral und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Frühe Führung und viele Karten

Der Auftakt der Partie verlief vielversprechend für die Heimmannschaft. Bereits in der achten Minute erzielte Raphael Luca Granig das 1:0 für SPG Oberes Mölltal. Die frühe Führung verlieh der Heimmannschaft zunächst Sicherheit, doch das Spiel sollte noch turbulent werden.

In der 26. Minute erhielt Fabian Leiter von Thal/Assling 1b die erste Gelb/Rote Karte des Spiels. Diese frühe Unterzahl schien das Gästeteam jedoch nicht aus der Fassung zu bringen. Die Heimmannschaft konnte ihre Überlegenheit zunächst nicht in weitere Tore ummünzen. Kurz vor der Halbzeit wurde das Spiel durch zwei weitere Platzverweise geprägt: In der 39. Minute musste Finn Kühr von Oberes Mölltal das Spielfeld verlassen, und nur drei Minuten später folgte ihm sein Teamkollege Dominik Adolf Fercher mit einer weiteren Gelb/Roten Karte. Mit nunmehr neun Spielern auf dem Feld sah sich die Heimmannschaft einem immer größer werdenden Druck der Gäste ausgesetzt.

Dieser Unterzahl zeigte noch vor dem Halbzeitpfiff Wirkung: Felix Gasser erzielte in der 44. Minute den Ausgleich für Thal/Assling 1b. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause, die Spannung für die zweite Hälfte war deutlich spürbar.

Thal/Assling 1b dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff setzte Thal/Assling 1b seine Bemühungen fort, das Spiel komplett zu drehen. In der 58. Minute war es dann soweit: Luis Felder traf zum 2:1 für die Gäste und brachte Thal/Assling 1b damit erstmals in Führung. Das Tor war ein harter Schlag für SPG Oberes Mölltal, die trotz Unterzahl versuchten, den Rückstand wieder aufzuholen.

Doch das Spiel blieb weiterhin von harten Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. In der 89. Minute sah schließlich Stefan Webhofer von Thal/Assling 1b ebenfalls die Gelb/Rote Karte, wodurch auch die Gäste das Spiel mit nur neun Mann beenden mussten. Trotz dieser erneuten Dezimierung gelang es der Heimmannschaft nicht, noch einmal zurückzukommen.

Schließlich endete die Partie mit einem 2:1-Sieg für Thal/Assling 1b. Dieser Auswärtserfolg ist vor allem angesichts der turbulenten ersten Halbzeit und der vielen Karten bemerkenswert. Mit diesem Sieg nimmt Thal/Assling 1b wertvolle Punkte mit und kann sich in der Tabelle der 2. Klasse A weiter verbessern. Für SPG Oberes Mölltal hingegen bleibt die Erkenntnis, dass trotz eines vielversprechenden Starts und einer frühen Führung die Disziplin auf dem Platz entscheidend für den Erfolg ist.

2. Klasse A: O. Mölltal : Thal 1b - 1:2 (1:1)

58 Luis Felder 1:2

44 Felix Gasser 1:1

8 Raphael Luca Granig 1:0

