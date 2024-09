SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b triumphiert mit 4:0 gegen SV Tristach

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 07:54

Die SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b hat in der 7. Runde der 2. Klasse A einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen den SV Tristach eingefahren. In einer dominanten Vorstellung kontrollierte Matrei das Spielgeschehen über die gesamte Dauer und ließ dem Gegner kaum Chancen. Jonas Wibmer und Samuel Benedikt Berger waren die herausragenden Torschützen des Abends und sorgten für den klaren Sieg ihrer Mannschaft.

Blitzstart durch Jonas Wibmer

Das Spiel begann mit Tempo seitens der SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b. Bereits in der 16. Minute setzte sich Jonas Wibmer durch und erzielte das erste Tor des Spiels. Es war ein gut herausgespieltes Tor, das den Grundstein für den Erfolg von Matrei legte. Die Gastgeber ließen auch in der Folgezeit nicht locker und setzten Tristach weiterhin unter Druck.

Nur 16 Minuten später war es erneut Jonas Wibmer, der für den nächsten Treffer sorgte. In der 32. Minute erhöhte er mit einem Schuss auf 2:0. Wibmer zeigte eine beeindruckende Leistung und trug maßgeblich zur frühen Führung seiner Mannschaft bei.

Die Offensive von Matrei war damit jedoch noch nicht gesättigt. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 37. Minute, schlug Samuel Benedikt Berger zu. Mit einem Schuss ließ er dem Torwart von Tristach keine Chance und erhöhte auf 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Matrei dominiert das Spielgeschehen

Nach der Halbzeitpause kontrollierte die SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b weiterhin das Spielgeschehen. Tristach hatte kaum Möglichkeiten, gefährlich vor das Tor der Gastgeber zu kommen. Die Abwehr von Matrei stand sicher und ließ keine Chancen zu.

In der 75. Minute setzte Samuel Benedikt Berger mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt. Nach einem schönen Spielzug traf er zum 4:0-Endstand. Mit diesem Treffer machte er endgültig den Sack zu und sicherte seiner Mannschaft den verdienten Sieg.

Matrei zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Tristach konnte in diesem Spiel nicht mithalten und musste sich am Ende klar geschlagen geben. Der Torwart von Matrei hatte eine ruhige Partie und musste nur selten eingreifen.

Als das Spiel endete, stand ein deutliches 4:0 auf der Anzeigetafel. Matrei hatte das Spiel bei Kälte überlegen gewonnen und konnte sich über einen verdienten Erfolg freuen. Mit diesem Sieg festigte die SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b ihre Position in der Tabelle der 2. Klasse A und blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

2. Klasse A: SG SU/Lok Matrei 1b : Tristach - 4:0 (3:0)

75 Samuel Benedikt Berger 4:0

37 Samuel Benedikt Berger 3:0

32 Jonas Wibmer 2:0

16 Jonas Wibmer 1:0

Details

