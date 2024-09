Thal/Assling 1b dominiert Rapid Lienz 1b mit 6:0-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 21:05

Ein beeindruckender Auftritt von Thal/Assling 1b führte zu einem klaren 6:0-Sieg gegen Rapid Lienz 1b. Die Gäste setzten von Beginn an ein Zeichen und ließen dem Heimteam keine Chance, ins Spiel zu finden. Besonders herausragend waren die Leistungen von Luis Felder und Tobias Stocker, die jeweils zweimal trafen.

Thal/Assling 1b startet dominant

Das Spiel begann mit einem starken Auftakt der Gäste. Bereits in der 17. Minute brachte Matteo Rainer Thal/Assling 1b mit einem präzisen Schuss in Führung. Rapid Lienz 1b zeigte sich zunächst bemüht, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen.

In der 26. Minute erhöhte Luis Felder auf 2:0 für die Gäste. Sein Schuss ließ dem Torhüter von Rapid Lienz 1b keine Chance. Thal/Assling 1b blieb weiterhin am Drücker und erhöhte in der 34. Minute durch Samuel Stephan Schönegger auf 3:0. Die Defensive von Rapid Lienz 1b war zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert.

Thal/Assling 1b lässt nicht locker

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild nicht. Thal/Assling 1b setzte seinen offensiven Spielstil fort und erhöhte in der 51. Minute durch Felix Gasser auf 4:0. Das Heimteam wirkte zunehmend frustriert und konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten.

In der 55. Minute war es erneut Luis Felder, der mit seinem zweiten Treffer des Tages das 5:0 für Thal/Assling 1b markierte. Rapid Lienz 1b fand einfach kein Mittel, um die Angriffswellen der Gäste zu stoppen.

Eine weitere Hiobsbotschaft für Rapid Lienz 1b folgte in der 70. Minute, als Emil Frederik Vergeiner mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl war es für das Heimteam noch schwerer, gegen die dominante Vorstellung von Thal/Assling 1b anzukämpfen.

Den Schlusspunkt setzte Tobias Stocker in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 6:0. Der Spieler von Thal/Assling 1b nutzte eine weitere Unachtsamkeit in der Defensive von Rapid Lienz 1b und ließ dem Torhüter keine Chance. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und das Spiel endete mit einem deutlichen 6:0-Sieg für Thal/Assling 1b.

Thal/Assling 1b zeigte über die gesamte Spielzeit eine dominante Leistung und ließ Rapid Lienz 1b keine Chance. Mit diesem Sieg unterstreicht das Team seine Ambitionen in der 2. Klasse A und setzt ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

2. Klasse A: Lienz 1b : Thal 1b - 0:6 (0:3)

80 Tobias Stocker 0:6

55 Luis Felder 0:5

51 Felix Gasser 0:4

34 Samuel Stephan Schönegger 0:3

26 Luis Felder 0:2

17 Matteo Rainer 0:1

