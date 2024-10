SV Berg triumphiert über SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b mit klarem 4:0-Sieg

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 09:55

Der SV Berg feierte einen eindrucksvollen 4:0-Heimsieg gegen die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Mannschaft den Grundstein für den Erfolg und ließ den Gästen keine Chance. Elias Valentin Walter Wassermann glänzte als Doppeltorschütze, während Richard Moritzer und Daniel Thalmann den Sieg mit weiteren Treffern absicherten. Die Partie fand im Rahmen der 10. Runde der 2. Klasse A statt und bot den Zuschauern spannende Minuten.

Frühe Führung und Wassermanns Doppelschlag

Die Begegnung begann mit einer offensiven Herangehensweise des SV Berg, der schon früh Druck auf die Gäste ausübte. Bereits in der 10. Minute erzielte Elias Valentin Walter Wassermann das 1:0 für die Gastgeber. Nach einer energischen Aktion im Strafraum netzte er souverän ein und brachte sein Team in Führung.

Wassermann zeigte sich in Topform und erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Wieder war es der agile Julian Schmidpeter, der sich über die linke Seite durchsetzte und den Ball perfekt in die Mitte zu Wassermann spielte. Dieser ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und sicherte mit seinem zweiten Treffer die komfortable Führung des SV Berg. Matrei versuchte zu reagieren, hatte jedoch Pech, als ein Schuss von der Innenstange zurück ins Spielfeld prallte und der Nachschuss durch Mario Prataijic abgewehrt wurde.

Dominanz des SV Berg in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte blieb der SV Berg weiterhin spielbestimmend und erhöhte den Druck auf die Gäste. Ein misslungener Abschlag des Gästetorwarts in der 55. Minute nutzte Richard August Moritzer, um das 3:0 zu erzielen. Moritzer zeigte seine Cleverness, als er den Ball gekonnt über den Torwart hob und das Netz zappeln ließ.

Nur drei Minuten später, in der 58. Minute, fiel das 4:0 für den SV Berg durch einen Elfmeter. Daniel Thalmann trat an und verwandelte sicher. Damit war das Schicksal der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b besiegelt. Die Gäste kämpften zwar tapfer weiter, konnten aber keine nennenswerten Chancen mehr kreieren.

Zum Ende der Partie blieb der SV Berg weiterhin dominierend. Eine Großchance von Terence Unterdünhofen in der 90. Minute hätte das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, doch der Ball landete beim gegnerischen Torhüter. Kurz darauf endete das Spiel mit einem verdienten 4:0-Erfolg für die Gastgeber.

Mit diesem klaren Sieg setzt der SV Berg ein Ausrufezeichen in der 2. Klasse A und zeigt eindrucksvoll, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b hingegen wird sich neu sammeln müssen, um in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln.

2. Klasse A: SV Berg : SG SU/Lok Matrei 1b - 4:0 (2:0)

58 Daniel Thalmann 4:0

55 Richard August Moritzer 3:0

30 Elias Valentin Walter Wassermann 2:0

10 Elias Valentin Walter Wassermann 1:0

