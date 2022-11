2. Klasse B - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Dienstag, 29. November 2022 10:00

Auch die 2. Klasse B ließ über die Herbstsaison wieder nichts vermissen. Die 12 vertretenen Teams lieferten sich interessante Duelle, wobei insgesamt 318 Tore geschossen wurde. Die Teilnehmeranzahl in dieser Liga war auch aufgrund der Tatsache, dass die Sachsenburg Kickers keine Mannschaft stellen konnte, die geringste in ganz Kärnten. Dennoch blieb es nicht an Spannung aus.

Die Spitzenteams: Magdalen, Rosegg & Afritz

Derzeit führt der Absteiger aus der 1. Klasse, der Magdalener SC, die Tabelle in der 2. Klasse B an. Mit 32 Punkten und noch keiner einzigen Niederlage steht man verdient auf dem ersten Platz. Doch dahinter wartet in Lauerstellung auch schon der SV Rosegg, der mit nur zwei Punkten Unterschied dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen ist. Auch Afritz mit 28 Punkten ist sehr gut dabei. Sie stellen auch die beste Offensive des Bewerbes mit 42 erzielten Toren. Den Titel der besten Defensive teilen sich gleich drei Mannschaften: Magdalen, Afritz und Viktring. Der Torschützenkönig der Herbstsaison kickt hingegen nicht bei einem der Spitzenteams, sondern auf der anderen Seite der Tabelle beim ASKÖ Techelsberg. Manuel Voraberger heißt er und hat 14 Tore auf seinem Konto.

Im Tabellenkeller: Bodensdorf & Techelsberg

Die Plätze aus dem Tabellenkeller belegen der ASKÖ Bodensdorf und der ASKÖ Techelsberg. Die Teams vom Ossiacher- und Wörthersee blieben bei ihrer Punkteausbeute bisher einstellig. Mit nur sieben Punkten aus 13 Spielen ist Bodensdorf ganz unten zu finden. Techelsberg steht mit neun Zählern nur knapp darüber. Erwähnenswert dabei ist, dass der zuvor genannte Torjäger Manuel Voraberger mehr als die Hälfte der Treffer der Mannen vom Wörthersee erzielt hat. Dennoch ist ihr Problem die Defensive mit 43 Gegentoren und damit dem Spitzenwert der Liga. Die schwächste Offensive stellt mit 17 Toren der SV Obermillstatt.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Trotz oft nur weniger Spiele pro Runde, lieferten sich die Teams auch wieder einige heiße Duelle. Gleich in Runde eins lieferten sich Magdalen und Techelsberg ein spektakuläres Hin und Her mit einem Endstand von 4:4. Auch das Topspiel zwischen Afritz und Magdalen, welches mit 2:3 endete, war sehr ansehnlich. Einige Male war es aber viel deutlicher. So gewann beispielsweise der ATUS Feistritz/Ros. kurz vor der Winterpause gegen Bad Bleiberg klar mit 7:2. Afritz war auch in Runde fünf Schauplatz eines Torspektakels, als man den SV Treffen im Derby mit 8:0 nach Hause schickte. Spannung und Brisanz war also auf den Fußballplätzen der 2. Klasse B stets gegeben.

Blick ins Frühjahr

Noch ist alles offen in dieser Liga. Wenn es so weitergeht, schaut es für den Magdalener SC sehr gut für den Wiederaufstieg aus. Doch Rosegg und Afritz werden da sicher etwas dagegen haben. Gegen einen Platz im Tabellenkeller haben Bodensdorf und Techelsberg was. Sie wollen versuchen, dort rauszukommen und die Liga nicht auf dem letzten Platz abzuschließen. Wir blicken gespannt auf eine aufregende Frühjahrssaison.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!