Bodensdorf trotz magerer Herbstsaison optimistisch

Freitag, 16. Dezember 2022

Nach zwölf bzw. 13 Spielen verabschiedete sich die 2. Klasse B im Oktober in die Winterpause. Für den ASKÖ Bodensdorf war diese Herbstsaison 2022 jedoch keine erfolgreiche. Mit nur sieben Punkten aus dreizehn Spielen belegen die Mannen vom Ossiacher See den letzten Platz in dieser Liga. Mit ganzen zehn Niederlage kann der ASKÖ Bodensdorf, der in der Vorsaison noch den soliden vierten Rang belegte, nicht zufrieden sein. Ligaportal hat Trainer Martin Slunka daher um ein Interview gebeten.

Ligaportal: „Martin, welches Fazit ziehen sie nach der mageren Punkteausbeute im Herbst?“

Slunka: „Mager trifft es eh schon ziemlich gut. Wir haben schlecht begonnen dann aber gut aufgehört. Es hat sehr lange gedauert, bis wir in der Saison angekommen sind, obwohl wir eigentlich mit der gleichen Mannschaft wie im letzten Jahr spielen.“

Ligaportal: „Der ASKÖ Bodensdorf hat derzeit die rote Laterne in der 2. Klasse B inne. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der Hinrunde?“

Slunka: „Die Stimmung hat immer gepasst und ist jetzt auch noch gut. In den letzten sieben Partien war auch durchwegs ein Aufwärtstrend zu erkennen. Wir traten oft auf Augenhöhe mit den Gegnern auf, spielten auch ein gutes Spiel gegen den Tabellenführer Magdalen, nur ab und zu hat uns einfach das nötige Glück gefehlt.“

Ligaportal: „Wann startet ihr mit dem Training für das Frühjahr und wie wird dieses aussehen?“

Slunka: „Gerade sind wir am Planen der Wintervorbereitung. Ins Training starten wir wieder im Jänner. Es wäre super, wenn wir in Faak ein paar Mal auf dem Kunstrasen trainieren könnten. Ein paar Testspiele werden wir dann ebenfalls bestreiten.“

Ligaportal: „Werden sich neue Spieler dem Verein anschließen oder verlassen einige Spieler den Verein?“

Slunka: „Uns freut es sehr, dass der junge Nico Pirker sich wieder uns angeschlossen hat. Er wird uns sicherlich verstärken. Verabschieden werden wir uns leider von unserem Legionär und Goalgetter der letzten Saison Vladan Petrovic.“

Ligaportal: „Welche Ziele habt ihr euch kurzfristig und langfristig gesetzt?“

Slunka: „Viel kann man in dieser Saison nicht mehr retten. Wir wollen sie trotzdem positiv abschließen und ins Mittelfeld aufschließen. Nächstes Jahr wollen wir dann wieder vorne mitspielen. Wir planen langfristig weiterhin mit Einheimischen zu spielen und junge Spieler im Umkreis zum Verein zu holen.“