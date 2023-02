Der SV Afritz nimmt im Frühjahr Rolle des Jägers ein

Details Dienstag, 07. Februar 2023 18:30

Den dritten Platz in der diesjährigen Saison der 2. Klasse B belegt nach der Hinrunde der SV Afritz 1975. Die Truppe aus dem Gegendtal konnte mit neun Erfolgen und einer Punkteteilung insgesamt 28 Punkte auf deren Konto verbuchen. Damit stehen für sie im Frühjahr noch alle Türen offen, auch der Aufstieg liegt in Reichweite.

Beste Offensive der Liga

Mit 24 Toren nach fünf Spielen, also einem Schnitt von fast fünf Treffern pro Match, legte der SV Afritz einen waren Traumstart in die Saison 2022/23 hin. Und auch der Rest der Hinrunde verlief offensiv nicht weniger erfolgreich. Ende Oktober waren es insgesamt 42 Torerfolge – Bestwert in dieser Liga. „Mit der Punkteausbeute bin ich zufrieden, wir haben uns auch das Ziel gesetzt, vorne dabei zu sein. Wären die Niederlagen in Bleiberg und Magdalen nicht gewesen, würde es sogar noch besser für uns aussehen“, gibt sich der Trainer vom SV Afritz, Bernhard Bayer, zufrieden.

Trotz Bestwert: Zielvorgabe weniger Gegentore

Die Topplatzierung ist aber sicher auch der guten Defensivarbeit geschuldet. Mit nur 16 Gegentoren teilt man sich gemeinsam mit dem Magdalener SC und dem SV Viktring den ersten Platz im Ranking der besten Abwehrreihen. Coach Bayer zeigt sich aber ehrgeizig: „Im Frühjahr wollen wir uns hinten mehr stabilisieren, damit wir uns noch weniger Gegentore einfangen.“ Neben der starken Offensive soll in Frühjahr also auch Fokus auf die Defensive gelegt werden. Das Ziel der Gegendtaler, in der Rückrunde auch vorne dabeizubleiben, ist mit diesen Komponenten sicher schaffbar. Auch im Training ist die Truppe aus Afritz bereits wieder voll drinnen. Dreimal die Woche wird auf dem Kunstrasenplatz trainiert.

Transferaktivitäten & Prognosen

Bewegung gibt es bei der Mannschaft von Coach Bayer lediglich auf der Torhüterposition. Für diese wurde ein Legionär aus Kroatien, Jan Asic, verpflichtet. „Dafür hat uns leider unser vorheriger Goalie, Fabio Trezza, verlassen.“, erklärt der Spielleiter des SV Afritz. Somit muss der Verein nun doch wieder mit nur einem Keeper - nicht wie vorher geplant zwei - in die Rückrunde gehen. In dieser sieht sich Bayer in der Rolle des Jägers. „Diese Rolle ist natürlich gut ertragbar für uns, wir werden auf den Favoriten Magdalen, genauso wie der Zweitplatzierte Rosegg, lauern.“, zeigt sich Bayer abschließend angriffslustig.

Für den SV Afritz wäre am 1. April ein Match gegen die Sachsenburg Kickers am Programm gestanden. Durch deren Mannschaftsrückzug und der daher eintretenden Spielannulierung, starten die Gegendtaler erst eine Woche später in die Rückrunde, mit einem Heimspiel gegen den ATUS Feistritz.

