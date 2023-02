Magdalener SC – Der Absteiger will wieder rauf

Details Donnerstag, 16. Februar 2023 13:52

Zehn Sieg und zwei Remis holte der Magdalener SC im Herbst aus seinen zwölf Spielen in der 2. Klasse B und ist somit eines der wenigen Teams in Kärnten, welches noch nie als Verlierer vom Platz gehen musste. Mit einem Spiel weniger als der erste Verfolger, SV Rosegg, und zwei Punkten Vorsprung geht man als Tabellenführer in das Frühjahr und visiert den sofortigen Wiederaufstieg an, nachdem man im letzten Jahr den Gang in die 2. Klasse antreten musste.

Mit „Startschwierigkeiten“ in die neue Saison

Die beiden Remis erspielte man sich gleich in den ersten drei Runden (2. Runde spielfrei, da Sachsenburg Kickers vor Saisonstart zurückgezogen hat) und danach startete man die Serie mit zehn Siegen in Folge und blieb somit den kompletten Herbst ohne Niederlage in der Meisterschaft. Hervorzuheben ist hier wohl, dass man in der Hinrunde lediglich 16 Gegentreffer einstecken musste und somit, zusammen mit dem SV Afritz, die beste Defensive der Liga stellte. Die Offensivabteilung sorgte im Gegenzug für 33 Treffer über welche man jubeln durfte. Angesprochen auf ein besonderes Highlight aus einem Herbst voller Highlights musste Trainer Robert Kontic allerdings überlegen. „Die gesamte Mannschaftsleistung war in der Hinrunde sehr gut, dass ich jetzt kaum ein Spiel hervorheben kann“, erzählt dieser. Er lobt den Charakter und Wille der Mannschaft, als man im ersten Saisonspiel gegen den ASKÖ Techelsberg noch ein 4:4 holte, obwohl man bereits mit 1:3 im Rückstand lag, diesen Ausglich, kurz vor Schluss noch den 3:4 Rückstand hinnehmen musste und in der Nachspielzeit das Remis (zurück)eroberte.

Wiederaufstieg als klare Zielvorgabe

Bereits im Sommer wurde seitens des Verein die Zielvorgabe mit dem sofortigen Wiederaufstieg klar definiert. Diesem Ziel ordnet man alles unter und so war die Winterpause der Mannen von Trainer Robert Kontic äußerst kurz. Bereits im Dezember gab es für seine Spieler Trainingspläne, welche auf Eigenverantwortung zu absolvieren waren. Seit Jänner trainiert man auch schon wieder zusammen. Ein Trainingslager ist für das heurige Frühjahr allerdings nicht geplant. Trotz des Erfolgs im vergangenen Herbst drehte sich das Personalrad in Villach aber trotzdem. Stolze sechs Zugänge vermeldet man nach Transferende. Augenmerk bei der Verpflichtung neuer Spieler dürfte hier wohl in der Offensive gelegen haben, denn mit Daniel Brandauer (SV Arnoldstein) und Matteo Dolinar (SV Treffen) sicherte man sich zwei arrivierte und namhafte Stürmer. Zusätzlich kamen noch Lukas Kargl (SC Landskron), Gordan Cubrilo (Admira Villach) sowie die beiden Brüder Fabio und Dominik Altersberger (ASKÖ Gmünd). Im Gegenzug verlies Anze Medle die Villacher Richtung Bad Kleinkirchheim und Erwin Kulovits legt eine Pause ein. "Der Herbst ist vergessen und der Fokus liegt nun voll auf das kommende Frühjahr", schließt Coach Kontic ab.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei