Der SV Obermillstatt greift im Frühjahr an

Details Freitag, 03. März 2023 11:00

In der vergangenen Saison jubelte man beim SV Obermillstatt noch über den hervorragenden 2. Platz in der Abschlusstabelle, welcher für Relegationsspiele um den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse sorgte. Was danach folgte war aber ein durchwachsener Herbst inkl. Liga-Wechsel in die 2. Klasse B. Trotz großer Verletzungssorgen und inkonstanten Leistungen blickt man bei den Kickern vom Millstätter See jedoch optimistisch in die Zukunft, erzählt uns der Trainer vom SV Obermillstatt DI Manuel Meixner.

Nach der Relegation folgte die Seuche

Nach der tollen Saison 2021/2022 in der 2. Klasse A hieß es für den SV Obermillstatt, dass es in die Relegationsspiele um den Aufstieg geht. Schon davor war jedoch klar, dass die Spiele eng und schwer werden, da sich bereits im Frühjahr der Verletzungsteufel allmählich einschlich. Zum Rückspiel ist man dann erst gar nicht mehr angetreten, da keine spielfähige Mannschaft gestellt werden konnte. Die Situation besserte sich jedoch auch über den Sommer hinaus nicht, erzählt uns der Trainer. Spieler mussten auf Positionen, welche nicht ihre Stärke hervorzeigen, aushelfen und so konnte man nie mit den gleichen elf Spielern in der Startelf in ein Meisterschaftsspiel starten. Das Verletzungspech spiegelt sich zur neuen Saison auch in der Tabelle wider und so holten seine Mannen nur vier Siege aus zwölf Spielen und traten in acht Spielen aus Verlier ab. Mit nur 17 erzielten Toren stellt man zudem die harmloseste Offensive.

Im Frühjahr wird durchgestartet

Für das Frühjahr gibt man sich selbstbewusst. Nach der Winterpause sind wieder alle Spieler verletzungsfrei und verfügbar. So kann Trainer Meixner auf einen 22-Mann-Kader zurückgreifen. „Wir wollen im Frühjahr voll angreifen und werden sich für die ein oder andere Überraschung sorgen“, erzählt der Coach und lässt keinen Zweifel an der Qualität seiner Spieler. Zusätzlich stärkte man den Kampfgeist der Truppe mit einem Trainingslager in Porec und schwor die Mannschaft ein. Kaderveränderungen vermeldet man keine, man hofft, dass Verletzungen nun endlich ausbleiben und alle gesund bleiben.

Oberes Drittel als Zielvorgabe

Auch wenn es aufgrund der Hinrunde für die heurige Saison schwer wird, so sieht man sich in Obermillstatt trotzdem im oberen Drittel der Tabelle. Spätestens zur neuen Saison möchte man sich aber wieder der Zielvorgabe widmen und um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitreden.

