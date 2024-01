Afritz will in die 1. Klasse

Details Samstag, 06. Januar 2024 16:00

Der SV Afritz liegt nach 15 Runden in der 2. Klasse B nur einen Punkt hinter Tabellenführer Rosegg und lauert auf seine Chance, zumal man noch das direkte Duell hat, wo man die Spitze übernehmen könnte, wenn man gleichauf bleibt. Nach stetigen Weiterentwicklungen in den letzten Jahren steht man nun wieder zur Pause knapp hinter der Spitze, möchte diesmal aber bis zum Ende oben dran bleiben um den Traum vom Aufstieg endlich zu erfüllen.

Ausgeglichene Gruppe sorgt für Spannung

„Wir sind in die Meisterschaft gegangen um vorne mitzuspielen. Es ist uns aber auch bewusst, dass die Meisterschaft mit Rosegg, Feistritz, Bad Bleiberg, Bodensdorf und natürlich uns sehr offen und ausgeglichen ist“, zollt Trainer Bernhard Bayer seinen Kontrahenten Respekt. Aber auch Afritz muss sich nicht verstecken, denn nach 14 Spielen aus 15 Runden holte man dank zwölf Siegen 36 Punkte für das eigene Konto und liegt damit nur einem Punkt hinter der Spitze, welche der SV Rosegg inne hat, und voll im eigenen Soll. Mit einem Torkonto von 63:19 stellt man zugleich die beste Offensive innerhalb der 2. Klasse B und eine Top-4-Defensive. Der 2. Platz ist daher nicht unverdient. Einen kurzen Durchhänger gab es Anfang Oktober, als man die beiden zu Buche stehenden Niederlagen gegen Rosegg und Bad Bleiberg direkt hintereinander einkassierte. „Wir haben tolle Spiele gezeigt, aber leider zu Hause gegen Bad Bleiberg verloren“, resümiert Bayer den Herbst. Ansonst würde man im Winter von der Spitze lachen.



Zugänge decken Abgänge ab

Auch personell wird sich in Afritz etwas tun. Zwei Spieler werden den Verein verlassen, dafür kommen zwei neue Spieler zur Mannschaft dazu. Der Kader wird daher gleich groß bleiben. Auch ein Trainingswochenende ist für den März geplant um vor der Meisterschaft nochmal den Teamgeist zu stärken. Das Training läuft derzeit noch auf Basis von Eigeninitiative der Spieler, denn Coach Bayer ruft seine Truppe erst mit 5.2. wieder offiziell zusammen und damit etwas später als der Mitbewerb. „Die Mannschaft ist breiter aufgestellt und die Einstellung passt. Unser Ziel ist nun aber die 1. Klasse“, gibt sich der Hauptübungsleiter zuversichtlich für die Meisterschaft. Der Start in das Frühjahr hat es gleich in sich. Die ersten beiden Spiele im April müssen auswärts in Feistritz/Ros. und Bodensdorf bestritten werden. Hier wird es gleich richtungsweißende Spiele gegen direkte Kontrahenten geben. Aber auch abseits des grünen Vierecks tut sich was in Afritz. Im April zum Meisterschaftsstart feiert man die Einweihung der neuen Überdachung für die „Afritzerkurve“, welche gut 100 Zuschauer vor Regen und Sonne schützen soll.