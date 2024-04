Feistritz und Afritz teilen sich die Punkte

2. Klasse B

In der 2. Klasse B kam es am gestrigen Samstag in der ersten Frühjahrsrunde zum Aufeinandertreffen der beiden Verfolger ATUS Feistritz/Ros. und SV Afritz. Beide Teams spielten auf Sieg, um am Tabellenführer Rosegg dranzubleiben. Letztendlich trennten sich die beiden Teams mit einem Remis, was wohl nur dem SV Rosegg etwas brachte und dieser so seinen Vorsprung ausbauen konnte.

Elfmeter in der Schlussphase

Die ersten 45 Minuten waren sehr ausgeglichen. Feistritz war Anfangs etwas spielfreudiger und mutiger, aber mit fortschreitender Spieldauer kamen die Gäste besser in das Spiel und erspielten sich auch einige gute Chancen, welche aber noch ungenützt blieben. „Feistritz ist hinten gut gestanden und hat vorne gelauert“, resümiert Bernhard Bayer, Trainer vom SV Afritz. Die Heimelf selbst kam nur zu wenigen Chancen in den ersten 45 Minuten und auch diese blieben ungenützt. Als sich die Halbzeit gegen Ende neigte, kam es zu einem Zweikampf im Strafraum der Heimelf und der Afritzer Angriffsspieler wurde zu Fall gebracht, was den Unparteiischen dazu veranlasste auf den Punkt zu zeigen und dem Übeltäter Tilen Lumpert den gelben Karton zu präsentieren. Vom Punkt traf Sandro Pascal Moser in der 43. Minute zur 0:1 Führung der Gäste. Der Torhüter, Julian Katnik, war mit den Fingerspitzen noch dran, konnte den Ball jedoch nicht entscheiden umlenken.



Rettungswagen und Ausgleich

In den zweiten 45 Minuten kam Feistritz besser in das Spiel. Man konnte in der Offensive mehr Akzente setzen. Afritz blieb aber immer brandgefährlich in der Offensive. Immer wieder scheiterte man am überragenden Schlussmann der Rosentaler. Auch der Keeper der Gäste konnte sich das ein und andere Mal auszeichnen, auch wenn er in der 78. Minute hinter sich greifen musste. Nach einer Flanke von der rechten Seite durch den eingewechselten Partl, traf Gerin Stadler durch einen sehenswerten Flugkopfball zum nicht unverdienten Ausgleich der Heimelf. In der 66. Minute davor kam es leider zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen Heimo Zwittnigg, einem weiteren Spieler der Heim- sowie Gästeelf. Zwittnigg musste vom Platz getragen werden und wurde gegen Spielende vom gerufenen Rettungswagen abtransportiert. Es blieb beim 1:1, was beiden Teams nicht wirklich etwas brachte.



Wolfgang Kruschitz (Obmann-Stellvertreter ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir kamen gut in das Spiel, aber dann wurde Afritz immer besser. In der zweiten Halbzeit waren wir einen Hauch besser, daher geht das Remis sicher in Ordnung, auch wenn es keinem von uns hilft. Großes Lob an beide Torhüter, die haben heute beide wirklich gute Paraden gezeigt und ihre Teams gerettet. Zu Heimo Zwittnigg kann ich Entwarnung geben, es ist zum Glück nur eine Prellung. Auch bei Christan Stroj, er hat zum Schluss noch einen Schlag ins Gesicht bekommen und ist mit dem RTW mitgefahren, kann ich Entwarnung geben. Das hier nicht mehr passiert ist, ist wichtiger als das Ergebnis.“



Bernhard Bayer (Trainer SV Afritz):

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Teams haben das gut gespielt. Die Feistritzer sind defensiv gutgestanden und haben gute Konter gespielt. Wir waren nicht kaltschnäuzig genug, um unsere Chancen zu verwerten, so geht das Remis in Ordnung.“

