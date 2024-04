Wildes Spektakel endet mit Auswärtssieg von Rennweg

2. Klasse B

Details Sonntag, 21. April 2024 20:57

In der 18. Runde der 2. Klasse B empfing das 1b Team vom SV Rothenthurn die Mannschaft des FC Rennweg. Die Gäste vom Katschberg gingen als Favorit in das Spiel und das sollte sich auch recht schnell bewahrheiten. Am Ende folgte ein kurioses Spiel mit acht Toren und zwei Platzverweise für die beiden Startelftorhüter.

Rennweg sorgt in Halbzeit 1 für klare Verhältnisse

Das Spiel war nicht lange offen. Die Heimelf war in den ersten 45 Minuten durch Standards das ein und andere Mal gefährlich und hätte da vielleicht auch eine Chance nützen können, aber aus dem Spiel heraus funktionierte zu Beginn wenig. Anders bei den Gästen aus Rennweg. Hier dauerte es nur bis zur elften Minute, ehe Dejan Bozicic seine Mannen mit 0:1 in Führung brachte. In Minute 28 stellte Lukas Aigner auf 0:2, in Minute 32 Thomas Peitler auf 0:3 und in Minute 43 erneut Lukas Aigner auf den 0:4 Pausenstand.



Torhüter nehmen sich selbst aus dem Spiel

Die zweiten 45 Minuten begannen kurios. Nachdem sich Gästekeeper Mark Sturmbecker bei einem Ausschussversuch behindert fühlte, fiel der Ball zu Boden. Der Torhüter dachte, dass der Unparteiische auf Foul entschieden hatte, nahm den Ball außerhalb des Strafraums in die Hand und es folgte ein Pfiff. Der Unparteiische ahndete das Handspiel vom Keeper als Torchancenverhinderung und zeigte Sturmbecker den roten Karton! Torschütze Thomas Peitler musste für den Ersatztorhüter Franz Lax das Spielfeld verlassen. Den aus der Aktion entstandenen Freistoß versenkte Thomas Karlheinz Eder zum 1:4 Anschlusstreffer – mittlerweile die 55. Minute. In der 60. Minute folgte die Einwechslung von Maximilian Pirker für Rene Ramsbacher. Der Wechsel war insofern nennenswürdig, da Pirker direkt zum Eckball lief und diesen direkt mit seinem ersten Kontakt im Gehäuse der Rothenthurner zum 1:5 unterbrachte – 61. Minute. In Minute 69 folgte der zweite Startelftorhüter Sturmbecker nach. Nach einem Foul im Strafraum endschied der Unparteiische auch hier auf Torchancenverhinderung, zeigte auf den Punkt und Nico Mayer die rote Karte. Hier musste Marko Schöndorfer für Christoph Steinwender Platz machen. Den resultierenden Elfermeter verwandelte Dejan Bozicic zum 1:6 in der 71. Minute. In der 80. Minute stellte Janis Pflügl den 2:6 Endstand her, denn die Heimelf konnte einen Elfmeter in den letzten Minuten nicht mehr nützen und so blieb es beim 2:6.



Martin Holzer (Trainer FC Rennweg):

„Wir waren fußballerisch überlegen und haben verdient mit 2:6 gewonnen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die jungen Rothenthurner waren in den ersten 45 Minuten durch Standards gefährlich, da hätte mit etwas Glück für sie auch ein Tor gelingen können, aber sonst stand unsere Defensive heute gut. Die beiden Ausschlüsse für die Torhüter, vor der gegen unseren Torhüter waren kurios.“

