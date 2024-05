Bad Bleiberg lässt wichtige Punkte im Kampf ums Stockerl liegen

2. Klasse B

Details Montag, 13. Mai 2024 08:20

In der 22. Runde der Meisterschaft der 2. Klasse B trafen die SV Rothenthurn B Juniors auf den BSV Bad Bleiberg. Die Favoritenrolle war dabei klar den Gästen aus Bad Bleiberg zuzuschreiben, welche in der Vorwoche mit einem Sieg gegen Feistritz sich an Platz 3 ran schieben konnten. Im Herbst ging das Spiel klar mit 5:1 an den damaligen Gastgeber aus Bleiberg.

Spiel mit wenig Chancen

Der Großteil des Spiels fand im Bereich zwischen den Strafräumen statt. Hüben wie drüben gab es für beide Teams wenig Torchancen und kaum Nennenswertes, was die Zuschauer von den Plätzen reißen konnte. Die Heimischen mussten bereits in der 24. Minute Samuel Bacher durch Robin Scharniedling ersetzen. Auf Seiten der Gäste bekam Elias Werth in der 24. Minute die gelbe Karte gezeigt, ehe auch er in der 31. Minute durch Robin Mario Knes ersetzt wurde. In der 38. Minute wurde aber doch noch gejubelt. Nach einem Konter der Gäste stand Alexander Wedam allein vor dem Torhüter und versenkte das Leder zum 0:1 für die Bad Bleiberger. Zuletzt gab es in den ersten 45 Minuten noch eine weitere Verwarnung für Zoran Obrenovic von den Gästen.



Juniors drehen das Spiel

Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten ging es weiter wie die ersten 45 Minuten endeten. Die Trainer versuchten mit Wechseln das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. In der 75. Minute fasste sich Fabian Einspieler ein Herz und zimmerte den Ball aus gut 25m in die Maschen der Gäste. Nach einem hohen Ball in die Offensive, legte der Stürmer den Ball perfekt ab und Einspieler konnte den Ball zum verdienten Ausgleich einschießen. Die Juniors drückten nun auf die Führung. Nach einem hohen Ball in die Offensive gingen die Heimischen aber doch noch in Führung, auch wenn sie dabei tatkräftig, aber unglücklich, von einem jungen Bleiberger unterstützt wurden. Leo Werth fälschte den hohen Ball so unglücklich ab, dass dieser am herauskommenden Tormann vorbei in das eigene Gehäuse flog – 2:1 in der 81. Minute. Gegen Ende hin wurde es nochmal hitzig, es gab mehrere Verwarnungen, aber es blieb beim 2:1 für die junge 1b Mannschaft.



Daniel Hohensasser (Trainer SV Rothenthurn 1b):

„Das Spiel war sehr ausgeglichen. Es gab wenig Torchancen auf beiden Seiten. Wir waren aber spielerisch besser im Spiel und ich bin froh, dass sich meine Jungs endlich mal belohnt haben für ihren Einsatz. Es gab leider einige Spiele wo es ähnlich verlief, wir aber die Tore nicht erzielt haben. Diesmal haben wir ebenfalls nicht aufgegeben und nach Rückstand auf den Ausgleich gepresst und das Spiel sogar noch gedreht.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.