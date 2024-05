Rennweg lässt harmlosen Himmelbergern keine Chance

2. Klasse B

Details Sonntag, 19. Mai 2024 10:45

Der FC Rennweg empfing zur 23. Runde in der 2. Klasse B den Tabellenvorletzten vom SV Himmelberg. Die Ausgangslage war klar, der Gastgeber ging als glasklarer Favorit in das Spiel und das sollte sich auch über die 90 Minuten hinweg beweisen. Am Ende stand ein klarer und verdienter 4:0 Erfolg für die Mannen vom Katschberg zu Buche.

Rennweg drückt und drückt

Von Spielbeginn an waren die Rennweger klar spielbestimmend und übten auf die spielerisch unterlegenen Gäste Druck aus. Es dauerte auch nur bis zur 16. Minute, ehe Marcel Huber nach Vorarbeit von Thomas Peitler den Ball erstmal über die Linie befördern konnte und so auf 1:0 stellte. Danach drückte Rennweg direkt weiter auf den 2. Treffer aber immer wieder fand man am Himmelberger Schlussmann, der sein Team sehr viele Male vor mehreren Treffern bewahrte, die Endstation im Angriff. Kurz vor der Pause, Minute 44, war Dejan Bozicic nach einem Lochpass schneller am Ball als der Schlussmann. Bozicic kam zu Foul, aber der mitgelaufenen Lukas Aigner konnte den Ball so in das leere Gehäuse schieben und nachdem der Unparteiische auf Vorteil entschied, stand es damit 2:0.



Bozicic Doppelpack in Halbzeit zwei

In den zweiten 45 Minuten ging das Spiel gleich weiter. Die Hausherren drückten und die Himmelberger verteidigten. Rennweg tat sich bei der Verwertung immer wieder schwer, denn man konnte den Spielstand am Ende nur auf ein 4:0 drehen. In Halbzeit zwei konnte Dejan Bozicic den Ball zweimal nach toller Vorarbeit von Thomas Peitler, der den rechten und linken an diesem Tag überragend beackerte, in Tor der Himmelberger unterbringen und so auf 3:0 in der 63. Minute und auf 4:0 in der 85. Minute stellen. Aber ganz chancenlos waren die Gäste nicht. In den zweiten 45 Minuten gelang ihnen doch noch ein Torschuss, den der Rennweger Schlussmann mit viel Mühe an die Stange lenken konnte und der Ball kullerte noch kurz der Linie entlang, blieb am Ende aber davor und die Himmelberg somit ohne Ehrentreffer.



Martin Holzer (Trainer FC Rennweg):

„Das Spiel verlief 90 Minuten nur auf ein Tor. Der Sieg geht absolut in Ordnung und war mehr als verdient. Wir hätten sicher auch höher gewinnen können, aber der Himmelberger Schlussmann war heute der Beste Mann des Gegners und konnte sich einige Male wirklich gut auszeichnen. Ein Lob trotzdem an die Himmelberger die heuer wieder die Mannschaft stellen und wieder ganz von vorne beginnen. Sie haben brav gekämpft und fair gespielt.“

