Feistritz lässt Weißenstein/Töplitsch keine Chance

2. Klasse B

Details Montag, 27. Mai 2024 13:55

Im Schatten vom Topspiel der 2. Klasse B zwischen Afritz und Rosegg fand am Samstag das Spiel zwischen dem ATUS Feistritz/Ros. und der SG Weißenstein/Töplitsch statt. Zwei der besten Frühjahrsteams trafen aufeinander. Dennoch sollte die Favoritenrolle bei den Rosentalern liegen.

Feistritz tut sich schwer

Die Gäste verlegten ihre Offensivszenen vorwiegend auf Konter, denn die heimischen übernahmen recht schnell das Kommando über das Spielgeschehen. Die ersten 20 Minuten tat man sich gegen das Abwehrbollwerk noch recht schwer. In einem gut ausgeführten Konter wäre den Gästen auch beinahe geglückt in Führung zu gehen, aber man vergab die Möglichkeit. Nach gut 30 Minuten wechselten die Heimelf Gerin Jochen Stadler für Julian Dergaschnig ein und der frische Stadler traf mit einem sehenswerten Volleykracher zum 1:0 in der 32. Minute für die Gastgeber. Mit dem mageren 1:0 ging es für die Heimelf auch in die Pausenkabine.



Rulitz-Hattrick und Torsperre beendet

In den zweiten 45 Minuten hatten die Gäste keinen Zugriff mehr auf das Spiel und auch durch Konter, welche man im ersten Durchgang noch vereinzelt fahren konnte, blieb man in der zweiten Hälfte harmlos. Die Rosentaler drückten die Spielgemeinschaft in die eigene Hälfte und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Kurz nach Wiederanpfiff traf Mittelfeldmotor Markus Rulitz nicht minder sehenswert als das 1:0 mit einem Weitschuss zum 2:0 für die Heimelf – 51. Minute. In der 60. Minute stellte Rulitz gar auf 3:0 für seine Mannschaft und damit war der Deckel wohl auch endgültig auf dem Spiel. Der Topscorer der Feistritzer, Sascha Piroutz, konnte in der 76. Minute seine Torsperre durchbrechen und seinen 14. Saisontreffer mit dem 4:0 feiern. Als Schlusspunkt vollendet Markus Rulitz mit seinem dritten Treffer an diesem Tag seinen Hattrick und traf in der 88. Minute zum 5:0 Endstand gegen die SG Weißenstein/Töplitsch.



Wolfgang Kruschitz (Obmann-Stellvertreter ATUS Feistritz/Ros.):

„Ein absolut verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir mit der Chancenauswertung gehadert und bei 1-2 Konter mitunter auch Glück gehabt, aber in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle und sicherlich auch in der Höhe verdient gewonnen.“



Die Rosentaler müssen am Feiertag zum Nachtragsspiel gegen die 1b Mannschaft vom SV Rothenthurn antreten, ehe sie in den letzten beiden Runden noch nach Obermillstatt reist und zuletzt Rennweg zuhause empfängt.

Die Spielgemeinschaft fährt am kommenden Wochenende nach Rennweg und beendet die Meisterschaft vorzeitig, da man in der letzten Runde spielfrei ist und darf somit früher in die Sommerpause gehen.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.