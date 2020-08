Arriach feiert Kantersieg gegen Landskron 1b

Details Sonntag, 02. August 2020 11:41

Zum Meisterschaftsauftakt in der 2. Klasse B kam es zum Duell zwischen dem SC Arriach und dem SC Landskron 1b. Arriach startete mit hohen Erwartungen in die neue Saison, hatte allerdings auch kleine Bedenken wegern der Unbekannten 1b des SC Landskron. Am Ende sollte man den Erwartungen aber gerecht werden und ein klares 6:1 feiern.

Arriach mit Pausenführung

Zu Beginn der Partie kam es zu einem kurzen Abtasten der beiden Mannschaften. Danach sollte Arriach die Überhand gewinnen und das Spiel diktieren. Landskron fand Offensiv im ersten Durchgang praktisch kaum statt und musste sich mehr oder weniger mit Verteidigungsarbeit beschäftigen. Nach 23 Minuten gelang den Hausherren der erste Treffer an diesem Nachmittagt. Bastian Stinnig vollendete einen schönen Angriff zum 1:0. Nach einer halben Stunde sollten die Arriacher erneut zuschlagen. Nach einem Eckball war Marvin Müller zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Ergebnis sollte es folglich auch zum Pausentee gehen.

Arriach lässt Landskron 1b keine Chance

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild des Spiels kaum. Arriach dominierte weiterhin und kam zu weiteren Treffern. In der 57. Spielminute erhöte Manuel Rainer per Kopf auf 3:0 für die Hausherren. Nur fünf Minuten später traf Bastian Stinnig zum zweiten Mal und erhöhte auf 4:0. Neuzugang Niklas Stinnig gelang in der 83. Spielminute sein Premierentreffer im Dress des SC Arriach und das zwischenzeitliche 5:0. Erich Enzi erzielte in der 87. Spielminute den Ehrentreffer für die Gäste. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der sonst so Sattelfesten Defensive der Arriacher aus. Den Schlusspunkt setzte nur Sekunden später Marvin Hirs mit seinem Treffer zum 6:1 Endstand.

Reinhard Maier, Trainer SC Arriach: "Wir sind mit großen Erwartungen in dieses Spiel gegangen und eigentlich ist uns alles gut aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Von meiner Seite aus war unsere Leistung heute sehr gut und ich bin richtig zufrieden."

