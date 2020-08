Ferndorf siegte in Töplitsch

Details Sonntag, 09. August 2020 10:25

Der SV Töplitsch empfing im Zuge der zweiten Meisterschaftsrunde der 2. Klasse B zu Hause am Sportplatz des SK Weißenstein den SV ATUS Ferndorf. Töplitsch musste sich in der ersten Runde gleich geschlagen geben und starteten mit einer Niederlage in die neue Saison. Ferndorf gelang immerhin ein Punktegewinn. Diesmal sollte man den Töplitschern die vollen drei Punkte abknöpfen.

Schnelle Führung

Ferndorf kam gegen die junge Truppe aus Töplitsch sehr gut ins Spiel und hatte rund zwei Drittel des Ballbesitztes. Es sollte auch nicht lange dauern, bis den Gästen die Führung gelingen sollte. Nach nur neun Minuten vollendete Sebastian Schweinzer einen sehr schön herausgespielten Angriff zum 0:1. Ferndorf kontrollierte in der Folge das Spiel, verabsäumte es allerdings bis zur Pause sich eine komfortablere Führung zu verschaffen. Die Töplitscher versuchten immer wieder über Konter zu Torchancen zu kommen, blieben aber ungefährlich. Somit ging es mit dem 0:1 zum Pausentee.

Ungefährdeter Sieg

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Ferndorf blieb weiterhin die dominantere Mannschaft und konnte nun auch die Führung ausbauen. Nach 64 gespielten Minuten war Stefan Tripp nach einem Eckball zur Stelle und köpfte zum 0:2 ein. Nur vier Minuten später fiel der nächste Treffer. Anton Burusic erhöhte auf 0:3. Töplitsch vergab in der Schlussphase noch einen Elfmeter bzw. Herbert Brugger im Tor der Ferndorfer hielt den Strafstoß. Am Ende feierte Ferndorf einen ungefährdeten 3:0 Erfolg in Weißenstein gegen Töplitsch.

Damir Kukic, Trainer SV ATUS Ferndorf: "Es war heute ein hochverdienter Sieg von uns. Ich möchte aber auch meinen allerhöchsten Respekt den Töplitschern aussprechen. Es ist eine sehr junge Mannschaft, die voriges Jahr noch in der U17 spielten. Es war heute eine faire und schöne Partie."

Beste Spieler: Nils Blachnik (TW) bzw. Andreas Allmayer (IV), Anton Burusic (MF), Stefan Tripp (ST)

