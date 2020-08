Arnoldstein fertigt Töplitsch ab

Details Sonntag, 16. August 2020 09:52

Der SV Arnoldstein empfing im Zuge der dritten Runde der Meisterschaft der 2. Klasse B zu Hause den SV Töplitsch. Die Vorzeichen vor diesem Spiel konnten unterschiedlicher nicht sein. Der SV Arnoldstein, sicher einer der Aufstiegskandidaten feierte in den ersten beiden Runden zwei volle Erfolge und liegt sehr gut im Kurs. Auf der anderen Seite die junge Mannschaft des SV Töplitsch, die bisher nur Lehrgeld bezahlen musste. Am Ende wurde es die erwartet klare Angelegenheit für die Hausherren.

Arnoldstein dominiert

Die Hausherren kamen von Beginn an sehr gut ins Spiel und gaben vom Anpfiff weg den Ton an. Die Gäste aus Töplitsch versuchten aber vorerst sich dagegenzustemmen, solange bei der jungen Mannschaft eben die Kraft reichte. Die Führung für Arnoldstein war allerdings nur eine Frage der Zeit und fiel dann auch in der 20. Spielminute. Alexander Wedam schloss einen schönen Angriff erfolgreich ab und brachte die Hausherren auf Kurs. Nur drei Minuten später erhöhte Amir Hodzic per wuchtigem Schuss ins lange Eck auf 2:0. Töplitsch war somit gebrochen, die dennoch immer wieder per Konter versuchten Torgefahr auszustrahlen, was allerdings nur selten gelang. Ein weitere Doppelschlag in der 31. und 33. Spielminute beseitigte letzendlich alle Zweifel. Zuerst traf Patrik Kramer zum 3:0 ehe Harald Ottowitz nach einer schönen Kombination und einem doppelten Doppelpass freistehend zum 4:0 einschoss. Danach schlich sich bei den Hausherren kurz der Fehlerteufel ein und bescherte den Gästen den Ehrentreffer. Ein zu kurz geratener Rückpass wurde von Christian Fertala abgefangen und ins leere Tor befördert.

Ungefährdeter Sieg

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Arnoldstein die Dominanz nicht vermissen. Töplitsch war mit den Kräften bereits ziemlich am Ende und die Hausherren hatten somit ein leichtes Spiel. Arnoldstein kam zu weiteren Chancen und daraus resultierten weitere Treffer. Nach 55 Minuten besorgte Amir Hodzic mit seinem zweiten Treffer das 5:1. In der 68. Spielminute legte Fabio Wedam per Freistoßaufsitzer das 6:1 nach. Den Schlusspunkt zum 7:1 setzte in einer sehr einseitigen Begegnung Patrik Kramer mit seinem zweiten Treffer in der 90. Spielminute.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Das 7:1 war heute verdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Die junge Mannschaft aus Töplitsch hat aber, solange sie Kraft hatten brav dagegengehalten. Wir haben heute auch noch auf unseren Torjäger Vuk verzichtet, der noch im Urlaub weilt."

Die Besten: Tobias Wohlmuther (VT), Alexander Wedam (MF), Amir Hodzic (ST), bzw. Nils Blachnik (TW)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten