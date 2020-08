Obermillstatt muss sich zu Hause Bad Bleiberg geschlagen geben

Details Sonntag, 16. August 2020 10:11

In der dritten Runde der 2. Klasse B stand die Begegnung zwischen dem SV Obermillstatt und dem BSV Bad Bleiberg am Programm. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die neue Saison und halten bereits bei vier Punkten aus den ersten beiden Spielen. Bad Bleiberg konnte hingegen erst einen Punkt einheimsen. Obermillstatt ging daher, auch aufgrund des Heimvorteils als Favorit in dieses Spiel.

Pausenführung für die Gäste

Bad Bleiberg argierte im ersten Durchgang recht clever und schaffte es immer wieder dem guten Pressing der Hausherren zu entkommen. Bad Bleiberg verlegte sich in diesem Spiel auf das Konterspiel, Obermillstatt wollte durch Pressing frühe Ballgewinnen kreieren und somit schnell zu Torchancen kommen. Doch Obermillstatt fand nicht gut in dieses Spiel und die erhofften Torchancen blieben fast gänzlich aus. Bad Bleiberg schaffte es zwei, dreimal Konter gute Konter zu spielen. Einer davon führte in der 19. Spielminute zum 0:1 durch Manuel Wertschnig. Mit diesem Spielstand ging es nach 45 Minuten auch zum Pausentee.

Obermillstatt wird immer stärker

Nach dem Seitenwechsel kam Obermillstatt sehr gut ins Spiel und gab nun den Ton an. Die Hausherren generierten viel Druck und kamen zu einigen Chancen. Es war nun ein sehr ansehnliches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Obermillstatt doch besser war und auch mehr Torchancen hatte. Doch Bleiberg verteidigte gut und den Rest erledigte der an diesem Nachmittag überragende Michael Sandrisser im Tor der Gäste. Am Ende schaffte es Bad Bleiberg bis in die Nachspielzeit das 0:1 zu halten und versetzte kurz vor dem Ende den Hausherren den Todesstoß. Krisztian Nemeth versenkte den Ball nach einem erfolgreichen Konter, nachdem Obermillstatt bereits alles nach vorne geworfen hatte, zum 0:2 Endstand.

Johannes Wurzer, Trainer BSV Bad Bleiberg: "Wir haben das Ergebnis heute glücklich über die Runden gebracht und sind mit dem Überraschungssieg sehr zufrieden. In der ersten Hälfte waren wir sehr clever, in der zweiten war Obermillstatt dann sehr stark. Es war allgemein ein sehr gutes Spiel."

Die Besten: Sigibert Pleschounig (VT); Michael Lagger (MF), Stefan Huber (ST) bzw. Michael Sandrisser (TW), Karl Höller (VT), Markus Maier (MF)

