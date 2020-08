Arnoldstein müht sich gegen Weißenstein zum Pflichtsieg

Details Sonntag, 23. August 2020 10:40

Der SK Weißenstein empfing zum Auftakt der vierten Runde der 2. Klasse B zu Hause den SV Arnoldstein. Während Weißenstein am Tabellenende um Punkte und gegen die Rote Laterne kämpft zählen die Gäste aus Arnoldstein ganz klar zum engen Kreis der Titelfavoriten. Am Töplitscher Sportplatz bei heißen Temperaturen konnten die Hausherren die Gäste allerdings lange fordern. Am Ende setzte sich jedoch doch noch die Qualität der Gäste durch.

Wenig Szenen im ersten Durchgang

Bei über 30° Celsius um 16:00 Uhr am Töplitscher Rasen wurde bereits vor Spielbeginn beschlossen, dass es diesmal zwei Trinkpausen geben wird, um den Akteuren den Arbeitstag doch etwas zu erleichtern. Weißenstein besinnte sich von Beginn an darauf, Defensiv gut zu stehen und Arnoldstein so lange wie möglich zu ärgern und die Null zu halten. Arnoldstein tat sich auch schwer, fand vorerst wenig Mittel gegen die kompakten Weißensteiner. So entwickelte sich eine erste Hälfte, in der Torchancen Mangelware waren und folglich ging es auch mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Joker entscheidet Partie

Im zweiten Durchgang wurde Arnoldstein etwas besser und schaffte es nun die Weißensteiner vermehrt unter Druck zu setzen. Solange es allerdings 0:0 stand, kämpften die Weißensteiner wie die Löwen und Arnoldstein schien die Zeit davon zu laufen. Großchancen konnten nicht genutzt werden bzw. half das Aluminium den Hausherren. Vuk traf nur die Innenstange von wo aus der Ball wieder ins Feld sprang und ein weiteres mal vereitelte die Querlatte einen Treffer der Arnoldsteiner. Nach 62 Minuten wechselten die Arnoldsteiner Elvedin Agovic ein, was sich als goldrichtig erweisen sollte. Nur sechs Minuten später wurde Agovic von Vuk bedient und netzte zum erlösenden 0:1 ein. Arnoldstein schaffte es allerdings nicht den Sack frühzeitig zu zu machen und so musste man bis zum Schluss um die drei Punkte zittern. In den letzten Minuten wurde auch noch die Ganghart härter und somit war der negative Schlusspunkt dieser Partie der Ausschluss von Weißensteins Lukas Freislich nach einem überharten Foul.

Siegfried Mödritscher, Sektionsleiter SV Arnoldstein: "Der Sieg war am Ende schon verdient. Wir hatten mehr Torchancen, dennoch war es das erwartet schwere Spiel am kleinen Platz in Töplitsch."

Die Besten: Alexander Soretz (TW), Lukas Tauchhammer (MF) bzw. Tobias Wohlmuther (VT), Harald Ottowitz (MF), Goran Vuk (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten