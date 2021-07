KSK Wörthersee bringt den Zug ins Rollen

Details Sonntag, 25. Juli 2021 11:52

Freitagabend startete die Saison in der 2. Klasse B. Der SV Rosegg empfing in der ersten Runde die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach. Es war gleich ein Spitzenspiel, trafen hier doch zwei Mannschaften aufeinander die den Aufstieg im Visier haben. Rosegg kam am Ende der letzten Saison immer besser in Fahrt, gingen jedoch mit Markus Mikula, mit einem neuen Trainer in die Saison. Martin Kaiser und die SG vom Wörthersee haben sich sehr gut verstärkt und wollen zum Vereinsjubiläum den Aufstieg schaffen.

Krumpendorf nützt Chancen nicht

Die Gäste starteten sehr gut ins Spiel und konnten bereits nach fünf gespielten Minuten durch Fabian Krenn mit 1:0 in Führung gehen. In der Folge waren es weiterhin die Gäste, die das Spiel bestimmten. Die SG vom Wörthersee kam zu weiteren Chancen, ließ diese jedoch liegen. Zweimal scheiterte man sogar allein vor dem gegnerischen Tor. So kam es, wie es kommen musste. Rosegg erzeilte durch Oliver Kuttnig praktisch mit dem ersten Torschuss den Ausgleich zum 1:1.

Mit Ruhe zum Sieg

In der zweiten Hälfte versuchten die Kicker der SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach das Spiel mit Ruhe zu regeln. Dies sollte auch gelingen. Man bestimmte das Spielgeschehen und wartete gelassen auf die Chance, die sich auch bieten sollte. Nach 71 Spielminuten konnte Andreas Hartl den verdienten Treffer zur erneuten Führung besorgen. Rosegg musste danach mehr machen und versuchte auf den neuerlichen Ausgleich zu drücken. Die einzige Großchance vergab man allerdings zehn Minuten vor Spielschluss. Kuttnig lief allein auf das Gehäuse der Gäste zu doch Leon Dalmatiner konnte hervorragend parieren. Somit konnten am Ende die Gäste über einen gelungen Saisonstart jubeln.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach: "Aller Anfang ist schwer. Aber wir haben denke ich den Zug einmal ins Rollen gebracht. Wenn man mit einem Auswärtssieg gegen einen Mitfavoriten auf den Titel startet, ist das nicht so schlecht."

Die Besten: keiner bzw. Leon Dalmatiner (TW), Fabian Krenn (ZM)