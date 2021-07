7 Tore zwischen Draschitz und Feistritz/Ros.

Details Sonntag, 25. Juli 2021 15:15

Zum Saisonauftakt in der 2. Klasse B standen sich am Samstag der SV Draschitz und der ATUS Feistritz/Ros. gegenüber. Beide Teams treffen zum ersten Mal aufeinader, da Feistritz im Sommer aus der 2. Klasse C der 2. Klasse B zugeteilt wurde. Man konnte aber von einem engen Spiel ausgehen. Beide Teams holten in der Vorsaison nahezu gleich viele Punkte. Am Ende wurde den Zusehern auch einiges geboten.

Beide Teams mit offenem Visier

Bei schwierigen Verhältnissen mit teilweisen recht starken Wind und einem trockenen Platz spielten beide Teams von Beginn an auf Sieg. Es entwickelte sich eine äußerst ausgeglichene Partie in der Draschitz den besseren Start erwischte. Marjan Kropiunik haute den Ball nach nur vier gespielten Minuten ins Kreuzeck und Draschitz führte mit 1:0. Feistritz kam aber zurück. David Rottman erzielte in der zwölften Minute per Elfmeter den 1:1 Ausgleich. Und noch vor der Pause drehten die Gäste das Spiel auch noch. Wieder war es David Rottman, der in der 31. Spielminute erneut einen Elfmeter verwandelte und Feistritz damit zur 2:1 Pausenführung brachte.

Es geht munter weiter

Feistritz nutzte nach der Pause das Momentum und erzielte nur drei Minuten nach dem Wiederbeginn den Treffer zum 1:3 durch Gerin Stadler. Nun war es an Draschitz zurückzuschlagen. Erneut gab es einen Strafstoß, diesen verwertete Kristjan Zihlmann zum 2:3 Anschlusstreffer nur zwei Minuten nach dem Treffer der Feistritzer. Nach gut einer Stunde sorgte dann Florian Kaiser mit einem Weitschuss ins Kreuzeck sogar für den 3:3 Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase hatten am Ende die Gäste das bessere Ende für sich. Gerin Stadler erzielte nach einem Solo wobei er auch den Torwart der Hausherren ausspielte den Treffer zum 3:4 Endstand. Zudem vergaben die Gäste noch einen Strafstoß.

Sebastian Töfferl, Spielertrainer Feistritz/Ros.: "Draschitz ist eine gestandene Mannschaft und wir taten uns körperlich schwer. Spielerisch waren wir dafür gut. Dem Schiedsrichter wäre heute die Partie fast entglitten, es gab sehr viele Gelbe Karten. Für seinen ersten Kampfmannschaftseinsatz war es aber dennoch ok."

Die Besten: Roman Brenndörfer (TW), Marjan Kropiunik (IV) bzw. Johann Feinig (LV), Daniel Hafner (MF), Timon Hafner (RM), Gerin Stadler (ST)