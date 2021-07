Arnoldstein wird seiner Favoritenrolle gegen Admira Villach 1b vollkommen gerecht

Details Montag, 26. Juli 2021 17:01

In der ersten Runde der 2. Klasse B empfing die ESV Admira Villach 1b zu Hause den SV Arnoldstein. Die jungen Villacher wollen auch in dieser Saison wieder Erfahrung sammeln und sich für eventuelle Einsätze in der Kampfmannschaft etablieren. Der SV Arnoldstein hingegen gilt als der große Favorit auf den Titel und will es heuer unbedingt wissen, nachdem man im Vorjahr leider knapp gescheitert war.

Viele Tore

Zu Beginn entwickelte sich in Villach eine durchaus offene Partie zwischen dem Undergog und dem großen Favoriten. Doch Arnoldstein schaffte es mit einem Doppelpack in der achten und neunten Minuten durch Roman Binter die Partie auf seine Seite zu lenken. Beim ersten Tor schoss Binter zuerst noch den Keeper der Gastgeber an und traf im Nachsetzen, beim zweiten Tor köpfte er vom Sechzehnereck ins lange Kreuzeck ein. Die jungen Villacher waren in weiterer Folge weiterhin sehr engagiert doch erneut sollte Arnoldstein treffen. In der 22. Spielminute schoss Goran Vuk trocken vom Strafraum ein. Der Trainer der Admiraner, Luca Croatto reagierte früh und brachte mit Edin Krajinovic früh frischen Wind. Dieser Wechsel sollte sich bezahlt machen, denn Krajinovic scorte postum einen Doppelpack und verkürzte dadurch auf 2:3. Die Admiraner schöpften wieder Hoffnung doch Arnoldstein ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Elvedin Agovic erhöhte noch vor der Pause auf 2:4.

Ungefährdeter Sieg

Im zweiten Durchgang hatte Arnoldstein alles im Griff und fand eine große Anzahl an Chancen vor. Dino Benic sorgte in der 56. Spielminute nache einem Eckball per Kopf für das 2:5, ehe Torjäger Goran Vuk in der 69. Minute per Elfmeter auf 2:6 erhöhte und endgültig den Sack zumachte. In der Schlussphase konnte der starke Patrick Brath mit seinem Treffer zum 2:7 den Schlusspunkt setzen und seine Leistung ebenfalls mit einem Tor krönen. Philipp Kranzelmayer im Tor der Villacher verhinderte an diesem Tag eine noch höhere Niederlage, indem er einige Chancen zunichte machte.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Die jungen Admiraner haben heute eine sehr gute Leistung gebracht. Das Ergebnis spiegelt deren Leistung auf keinen Fall wieder, sie haben es uns heute sehr schwer gemacht. Wir haben einfach die Tore zu den richtigen Zeitpunkten geschossen. Natürlich haben wir am Ende dann verdient gewonnen."

Die Besten: Philipp Kranzelmayer (TW), Jakof Ladasic (RM) bzw. Dino Benic (IV), Wirnsberger Leon (IV/MF), Patrick Brath (ZM)