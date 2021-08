Bad Bleiberg setzt sich in Rosegg durch

Details Sonntag, 08. August 2021 11:18

Der SV Rosegg empfing am Samstag im Zuge der dritten Runde der 2. Klasse B den BSV Bad Bleiberg. Der Start von Rosegg in die neue Saison verlief nicht nach Wunsch. Zwei Niederlagen setzte es in den ersten beiden Runden und somit steht man bisher noch ohne Punkte da. Doch auch die Gäste legten einen Bauchfleck hin und stehen ebenfalls nach zwei Niederlagen noch ohne Punkte da. Eines war vor dem Spiel sicher, eine der beiden Mannschaften wird heute das erste Mal anschreiben.

Ein Ausschluss und ein Kontertor

Beide Teams gingen verhalten in das Spiel. Es war ein Abtasten zu Beginn der Partie und da es auch kaum Chancen gab, kamen die Zuseher vorerst nicht auf ihre Kosten. Das Spiel war nicht unfair, doch Bad Bleiberg brachte viele Emotionen ins Spiel und wurde dafür in der Anfangsphase auch gleich vier Mal verwahrnt. Darunter zweimal der Erstatztormann, der folglich nach 20 Minuten die Ampelkarte sah und nicht mehr am Spiel teilnehmen durfte. Nach einer halben Stunde verschliefen die Gäste eine Sitution etwas und Rosegg machte aus einem Konter heraus das 1:0. Ante Cavar war der Torschütze für die Hausherren. Das war auch das einzige Highlight in der ersten Hälfte.

Zwei sensationelle Weitschüssen bringen Bleiberg den Sieg

Nach der Pause mussten die Gäste reagieren und waren nun auch das bessere Team. Nach 70 Minuten kam dann die große Show von Michael Russ. Er nahm im Anstoßkreis dem Gegner den Ball ab, sah, dass der Keeper der Hausherren am 16ner Stand und schoss bzw. überhob diesen von dort aus zum 1:1. Nur wenige Augenblicke später, die idente Situation. Michael Russ kam erneut an der Mittellinie an den Ball, überhob abermals den Keeper der Hausherren und zack, Bad Bleiberg führte mit 2:1. In der Schlussphase brachte Bad Bleiberg das Ergebnis mit viel Kampf über die Ziellinie.

Johannes Wurzer, Trainer BSV Bad Bleiberg: "Wir haben am Ende das Spiel mit viel Krampf über die Zeit gebracht. Es gab viele Gelbe Karten, es war aber nicht unfair sondern einfach ein emotionales Spiel."

Die Besten: Ante Cavar (MF) bzw. Michael Russ (IV/MF)

