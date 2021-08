Ebner schießt Feldkirchen 1b gegen Bodensdorf zum Heimsieg

Details Samstag, 14. August 2021 11:03

Bereits am Freitag stand der Auftakt in der vierten Runde der 2. Klasse B am Prgramm. Für den SV M&R Feldkirchen 1b bedeutete dies ein Heimspiel. Zu Gast in der Modehaus NIMO Arena war der ASKÖ Bodensdorf. Die Hausherren gingen nicht unbedingt als Favorit in dieses Spiel. Erst ein Spiel konnte man bei zwei Niederlagen gewinnen. Zuletzt ging man in Draschitz leer aus. Die Gäste hingegen konnten sich früh in der Saison oben festsetzen und mussten bisher noch nie als Verlierer vom Platz gehen. In Feldkirchen hoffte man daher auf dem großen Platz auf einen gewissen Heimvorteil.

Feldkirchen dominiert Anfangsphase

Feldkirchen ging aufgrund von Verletzungen und Urlaub dezimiert in dieses Spiel. Trotzdem tat man sich zu Hause am großen Platz gegen Bodensdorf vorerst leichter. Feldkirchen war in der Anfangsphase das bessere Team und konnte schlussendlich auch in Führung gehen. Nach einer wunderbaren Ballstafette zog Sebastian Stingl vom 16ner ab, der Torwart der Gäste konnte den Ball nicht festhalten und Torjäger Christoph Ebner stand goldrichtig und schob ins leere Tor zum 1:0 ein. Nur drei Minuten später ließ Christoph Ebner die Feldkirchner erneut jubeln. Der Stürmer überlauerte einen Rückpass der Bodensdorfer, kam vor dem Keeper der Gäste zum Ball und stellte auf 2:0. Nach diesem Treffer übernahm aber Bodensdorf das Spielgeschehen. Drei hochkaräter hatten die Gäste noch vor der Pause und daher wäre ein Remis zur Pause nicht unverdient gewesen. Doch der 18-Jährige Martin Napetschnig im Tor der Feldkirchner hielt seinen Kasten sauber und damit auch die 2:0 Pausenführung der Hausherren.

Bodensdorf wird nicht belohnt

In der zweiten Hälfte waren es weiter die Gäste, die das Spiel bestimmten. Bodensdorf drückte auf den längst überfälligen Anschlusstreffer, Feldkirchen suchte sein Heil im Konter. Riesenglück hatten die Hausherren, als nach einem Bodensdorfer Angriff der Ball zuerst auf die kurze Stange, dann auf die lange Stange und schlussendlich ins Feld zurück sprang. Da Bodensdorf an diesem Tag kein Tor zu gelingen schien, entschied Christoph Ebner mit seinem dritten Tor in der 72. Minute nach einem Konter die Partie. Trainer Michael Lattacher gab in der Schlussphase dem erst 15-Jährigen Tormann Markus Lederer seine ersten Minuten in der Kampfmannschaft und er lieferte bereits eine richtig gute Talentprobe ab. Daran änderte der Anschlusstreffer der Bodensdorfer in der Nachspielzeit durch Kevin Wagner auch nichts. Am Ende ging Feldkirchen mit einem 3:1 Sieg vom Platz.

Michael Lattacher, Trainer SV M&R Feldkirchen 1b: "Wir tun uns bei Heimspiele auf dem großen Platz einfach leichter. Wir waren heute sehr dezimiert am Start. Zum Glück haben wir heute nicht das 2:1 kassiert, dann wäre es für uns richtig eng geworden."

Die Besten: Martin Napetschnig (TW), Kevin Wernig (IV), Alexander Zechner (ZM), Christoph Ebner (ST) bzw. Benjamin Eberhardt (ZM), Raphael Ebner (LF)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!