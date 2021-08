Weißenstein/Töplitsch feiert klaren Sieg gegen Rosegg

Details Sonntag, 15. August 2021 10:30

In der 2. Klasse B stand an diesem Wochenende die vierte Runde am Programm. Dazu empfing die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch am Samstag in Weißenstein den SV Rosegg. Während die Weißensteiner einen super Start in die neue Saison erwischten und alle drei Auftaktpartien gewinnen konnte, musste sich Rosegg bisher immer knapp geschlagen geben. Weißenstein war also der Favorit in diesem Spiel, doch Rosegg wollte es den Hausherren nicht ganz einfach machen.

Rosegg wehrt sich, Weißenstein ist aber zu stark

Auch in Weißenstein herrschten am Samstag hohe Temperaturen und dies machte es den Akteuren nicht ganz einfach. Weißenstein kam gut ins Spiel, war das spielerisch bessere Team doch Rosegg versuchte sich mit allen Mitteln zu wehren. Trotzdem kam Weißenstien zu seinen Chancen und in der 18. Spielminute sollte auch der Führungstreffer gelingen. Lucas Pucher lief nach einem idealen Pass von Musanovic allein auf den Keeper der Gäste zu in zirkelte den Ball in die obere Ecke. Rosegg trat offensiv kaum in Erscheinung und so konnte Weißenstein noch vor der Pause verdient auf 2:0 erhöhen. Nach einer Flanke knallte Christian Fertaler den Ball per Halbvolley ins linke Kreuzeck.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Bild des Spiels. Weißenstein hatte das Spiel in der Hand und konnte in der Schlussphase den Sieg noch höher ausfallen lassen. In der 77. Spielminute war Patrick Forjan nach einer wunderbaren Kombination zur Stelle und erhöhte auf 3:0. Dass man in der Folge einen Elfmeter vergab war an diesem Tag nicht weiter tragisch, denn Enis Musanovic stellte in der 90. Spielminute nach einem Konter den Endstand von 4:0 her.

Emanuel Kaus, Trainer SG SK Weißenstein/SV Töplitsch: "Wir waren spielerisch und läuferisch die bessere Mannschaft. Wir haben sehr ansehlichen Fussball gezeigt obwohl sich Rosegg mit allen Mittlen gewehrt hat. Die Mentalität bei der Hitze war lobenswert.

Die Besten: pauschallob und Lukas Freischlich (IV), Lucas Pucher (OM)

