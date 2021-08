Arnoldstein lässt in Bodensdorf nichts anbrennen

Details Sonntag, 22. August 2021 12:08

Der ASKÖ Bodensdorf empfing in der fünften Runde der 2. Klasse B zu Hause den Titelfavoriten aus Arnoldstein. Die Hausherren konnten bisher sieben Punkte aus ihren vier Spielen holen und mischen daher in der Tabelle im vorderen Drittel mit. Dazu kommt der Heimvorteil am kleinen Platz. Der SV Arnoldstein marschiert bisher quasi markellos durch die Liga und gewann alle seine Spiele. Mit einem weiteren Sieg wollte man den Platz an der Sonne gegen die ersten Verfolger verteidigen.

Blitzstart bringt Arnoldstein auf Kurs

Die Gäste wussten um die schweren Umstände in Bodensdorf zu spielen. Sie fanden jedoch sehr früh in der Partie den Dosenöffner. Nach nur drei Minuten wurde Patrik Kramer auf rechts mit einem idealen Lochpass in Szene gesetzt. Kramer zog von der Strafraumgrenze ab und traf zum 0:1 ins kurze Eck. Die Gäste blieben am Gaspedal und konnten nach einer guten Viertelstunde die Führung ausbauen. Wieder hieß der Torschütze Patrik Kramer. Arnoldstein machte weiter Druck. Bodensdorf hatte im gesamten Spiel nur eine Torchance, die konnte der Schlussmann der Gäste jedoch mit dem Fuß entschärfen. Mit einem 0:2 ging es schlussendlich auch in die Halbzeitpause.

Vuk-Festspiele

In der zweiten Hälfte drehte der Torjäger der Arnoldsteiner, Goran Vuk richtig auf. Innerhalb von zehn Minuten erzielte er einen Lupenreinen Hattrick. Zuerst lief er nach einem guten Zuspiel gut 40 Meter allein auf Tor und ließ dem Keeper der Hausherren keine Chance. Danach erkämpfte er sich zweimal den Ball und schloss mit seinem gefürchteten Torriecher ab. Spielstand nach einer Stunde 0:5. Den Schlusspunkt durfte Regisseur Patrik Brath setzen. Er bekam den Ball an der Mittellinie, ließ zwei Gegner aussteigen und schoss vom 16ner trocken ein.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Wir haben gewusst, dass es am kleinen Platz schwierig wird und es viele Zweikämpfe geben wird. Wir haben unseren Matchplan aber wie erwartet durchgezogen und auch in dieser Höhe völlig verdient gewonnen. Bodensdorf war heute Chancenlos."

Die Besten: Manuel Rossmann (LV), Patrick Brath (ZM), Goran Vuk (ST) bzw. keiner

