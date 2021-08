Techelsberg setzt sich in einem sehr gutem 2. Klasse Spiel gegen Feldkirchen 1b durch

Details Sonntag, 22. August 2021 12:26

Die fünfte Runde der 2. Klasse B stand dieses Wochenende am Programm. Dazu empfing der ASKÖ Techelsberg am Samstag zu Hause den SV M&R Feldkirchen 1b. Die Techelsberger erwischten keinen schlechten Start, einer Niederlage stehen zwei Siege und ein Remis gegenüber. Im Heimspiel gegen Feldkirchen wollte man den nächsten Sieg folgen lassen. Doch es wird sicher kein Sparziergang werden. Die neugründete 1b der Feldkirchner hat sich in den ersten Runden bereits einen Namen gemacht und immer wieder mit sehr gutem Fussball überzeugt.

Hochklassiges Spiel

In einem spielerisch sehr starkem Spiel erwischten die Feldkirchner den besseren Start. Nach 18 Minuten besorgte Rene Civkovic nach einem Angriff über links die 0:1 Führung. Techelsberg vergab zuvor zwar gute Chancen, war ab dann aber nicht mehr auf Augenhöhe mit den Gästen. Es musste also ein Standard her. Nach 30 Minuten kam eine Ecke, die zu weit ging von der anderen Seite nochmals in den Strafraum und Raphael Jessenitschnig überhob quasi den Keeper per Kopf zum 1:1. Noch vor der Pause sollte Techelsberg dann das Spiel sogar drehen. Manuel Vorarberger netzte nach einem Angriff über links zum 2:1 ein. Die Freude währte aber nicht lange, denn Feldkirchen hatte nur Sekunden später eine Antwort parat. Nach einem Ballgewinn schaltete man blitzschnell um und überollte die Techelsberger. Alexander Zechner schloss diese herrliche Aktion schlussendlich zum 2:2 ab.

Aufmunterung und glücklicher Sieg

Günther Hutze, Trainer ASKÖ Techelsberg: "In der Halbzeit hab ich versucht meine Jungs aufzumunten und gesagt, dass wir besser in die Zweikämpfe müssen und stärker am Ball werden". Dies sollte Früchte tragen. In der zweiten Hälfte ließ die Techelsberger Hintermannschaft keine Torchance mehr zu. Nach fünf Minuten hatten die Techelsberger die erste große Chance, diese blieb allerdings ungenutzt ebenso wie Manuel Vorarberger danach eine gute Möglichkeit ausließ. Als alles bereits mit einem Remis rechnete, schlug Fortune bei den Techelsbergern zu. In der Schlussminute konnte Feldkirchen nach einem Eckball den Ball nicht wegbringen und Bernhard Koban rollte zum 3:2 Sieg ein.

Günther Hutze, Trainer ASKÖ Techelsberg: "Feldkirchen war ein starker Gegner. Sie waren am und mit dem Ball besser als wir. Wir waren gegen den Ball sehr gut, haben aber im Spielaufbau viele Fehler gemacht. Am Ende freuen wir uns über einen schönen Sieg. Heute haben wir das Glück zurück bekommen, das wir letzte Woche in Treffen nicht hatten."

Die Besten: Martin Müller (IV), Bernhard Koban (DM) bzw. Andreas Kassmannhuber (ZM), Dejan Adamovic (ZM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!