Bad Bleiberg feiert Heimsieg gegen Landskron 1b

Details Sonntag, 29. August 2021 09:45

Am Samstag stand die sechste Runde der 2. Klasse B am Programm. Dazu empfing der BSV Bad Bleiberg zu Hause im Drei Lärchen Stadion den SV Landskron 1b. Es war das Duell zweier Mannschaften, die vor diesem Spiel eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden waren. Bad Bleiberg konnte bisher zwei Siege einfahren, bei Landsron 1b stand erst ein Sieg zu Buche. Der Sieger hatte jedoch die Chance, sich mit einem Sieg in der Tabelle weit nach vorne zu arbeiten.

Bad Bleiberg mit Startschwierigkeiten

Die Hausherren wirkten zu Beginn sehr nervös. Trainer Wurzer setzte neue Spieler ein und scheinbar brauchten diese noch eine Eingewöhnungsphase. Landskron ließ dies jedoch kalt und ging bereits in der 13. Spielminute in Führung. Nach einem Fehler der Bleibeger fuhr man einen Konter und Tobias Löcker vollendete zum 0:1. In der Folge fingen sich die Hausherren aber und es wurde ein offenes Spiel. Bad Bleiberg kam kurz vor der Pause zu den ersten beiden guten Chancen, ließ diese aber aus. Somit ging es mit einer 1:0 Führung für Landskron in die Kabinen.

Bad Bleiberg wird stärker

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren immer stärker. Da spielte auch der schnelle Ausgleichstreffer in der 47. Spielminute mit. Daniel Horner, der zur Pause eingewechselt wurde, verwertete ein schöne Flanke per Kopf zum 1:1 Ausgleichstreffer. Bad Bleiberg blieb weiter am Drücker, den Gästen sollte in der zweiten Hälfte nur eine Konterchance gelingen. Dank des Übergewichts, das die Hausherren erzeugen konnten drehte man in der Schlussphase das Spiel. Zuerst hämmerte Michael Russ nach einem Eckball den Ball volley ins Tor, ehe Daniel Horner in der 87. Spielminute aus einem Gestocher heraus den Treffer zum 3:1 Endstand erzielen konnte.

Johannes Wurzer, Trainer BSV Bad Bleiberg: "Wir haben nervös begonnen,haben uns dann gefangen und waren in der 2. Hälfte klar besser. Der Sieg war am Ende verdient."

Die Besten: Christoph Stauder (ZM), Daniel Horner (ST) bzw. Mario Kohlweihs (IV), Robert Brnadic (ST)

