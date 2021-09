Arnoldstein feiert Schützenfest in Feistritz/Ros

Details Sonntag, 05. September 2021 10:36

In der siebenten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B empfing der ATUS Feistritz/Ros. am Samstag zu Hausen den SV Arnoldstein. Die Rollen waren vor diesem Spiel klar verteilt. Die Rosentaler holten bisher erst einen Sieg und konnten zweimal remisieren. Somit ging man als klarer Außenseiter in dieses Spiel. Die Arnoldsteiner konnten nämlich bisher alle Spiele gewinnen, außer in der letzten Runde, als man sich mit einem 0:0 zu Hause gegen Techelsberg begnügen musste.

7 Tore in Hälfte eins

Arnoldstein erwischte wieder einmal einen Traumstart und ging nach wenigen Sekunden bereits in Führung. Stefan Koch zog links von der Strafraumgrenze ab und stellte auf 0:1. Doch die Führung sollte nicht lange dauern. Nach einer Unachtsamkeit bei einem Eckball konnte Timon Hafner den Ausgleich in Minute acht erzielen. Arnoldstein ließ sich dadurch aber nicht beirren und machte weiterhin das Spiel. In der 13. Spielminute setzte Brath Leon Wirnsberger auf rechts gut ein, der schlussendlich zum 1:2 einschißen konnte. Nur zwei Minuten später erzielte Leon Wirnsberger aus fast der identen Situation den Treffer zum 1:3. Damit war das Spiel zugunsten der Arnoldsteiner wohl bereits früh entschieden. Die Gäste legten aber weiterhin nach und Elvedin Agovic erzielte in der 27. Spielminute das 1:4. In der 40. Spielminute gab es erneut einen Eckball für die Hausherren, wieder stimmte die Zuordnung in der Arnoldsteiner Hintermannschaft nicht und so konnte Michael Struger das 2:4 erzielen. Den Schlusspunkt der torreichen ersten Hälfte setzte Elvedin Agovic mit seinem zweiten Treffer zum 2:5 kurz vor dem Pausenpfiff.

Im Schongang zum Sieg

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel etwas ab. Arnodlstein musste ob der klaren Führung nicht mehr alle PS auf den Platz bringen und Feistritz war zwar bemüht, doch wirklich gefährliche Situationen konnte man sich nicht erarbeiten. Eine Viertelstunde vor Schluss kam Roman Binter über links, zog nach innen und schoss von der Strafraumgrenze zum 2:6 ein. Den Schlusspunkt setzte fünf Minuten vor dem Ende Patrik Kramer, der einen schönen Stangelpass problemlos verwerten konnte.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Wir hatten heute ein paar Ausfälle zu verkraften. Trotzdem haben wir uns heute auf dem großen Platz leicht getan. Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient und hätte auch noch höher ausfallen können."

Die Besten: Patrik Brath (ZM), Stefan Koch (LM), Leon Wirnsberger (ST) bzw. Timon Hafner (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!