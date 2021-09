Der ASKÖ Bodensdorf setzt sich gegen St. Jakob/Ros. 1b durch

Details Sonntag, 05. September 2021 11:12

Der ASKÖ Bodensdorf empfing im Zuge der siebenten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B am Samstag zu Hause die SPG St. Jakob/Ros./DSG Ledenitzen 1b. Es war ein Duell, welches im Vorfeld viel Spannung versprach. Die Bodensdorfer holten sieben Punkte aus den bisherigen Spielen, konnten aber auch auf den Heimvorteil setzten. Die jungen Rosentaler hingegen spielen eine gute Saison und hielten vor diesem Spiel bei zwölf Punkten.

Spiel auf Augenhöhe

In einer durchaus ausgeglichenen ersten Hälfte hatten eventuell die Hausherren ein leichtes Chancenplus. Dadurch ging man in der 31. Spielminute auch in Führung. Martin Opriessnig nahm einem Querpass mit rechts an und schoss aus kurzer Distanz den Ball unhaltbar ins Kreuzeck ein. Doch noch vor der Pause sollten die Gäste den Ausgleich schaffen. Nach einer Unachtsamkeit in der Bodensdorfer Hintermannschaft gab es Strafstoß für die Rosentaler. Daniel Lackner trat an und verwertete in der 41. Spielminute zum 1:1 Ausgleich.

Starke Schlussphase bringt Bodensdorf den Sieg

In der zweiten Hälfte nahmen die Hausherren das Zepter mehr in die Hand, ohne dabei aber große Torchancen verbuchen zu können. Die Gäste hingegen kamen zu einer Riesenmöglichkeit, scheiterten aber am hervorragend reagierenden Schlussmann der Hausherren. Für die Schlussphase wechselte sich Trainer Martin Slunka bei den Hausherren selbst ein und brachte nochmals frischen Wind. Die Bodensdorfer verzeichneten nun Chancen fast im Minutentakt und konnten sich zwei Minuten vor dem Spielende noch belohnen. Sebastian Truppe flankte von rechts auf Darko Tosic, der den Ball zum 2:1 Siegestreffer per Halbvolley im Kreuzeck versenkte.

Martin Slunka, Trainer ASKÖ Bodensdorf: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine junge und zweikampfstarke Mannschaft. Ich musste die Stürmerpositionen im Vergleich zum Pörtschach Spiel neu besetzten. Das hat ein wenig gedauert bis wir dann eingespielt haben."

Die Besten: Benjamin Eberhardt (DM), Martin Opriessnig (ST), Raphael Ebner (ST) bzw. Erik Horwath (TW)

