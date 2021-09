Feldkirchen 1b setzt sich in Treffen trotz starkem Wind durch

Details Sonntag, 05. September 2021 11:46

In der 2. Klasse B standen sich am Samstag der SV Treffen und der SV M&R Feldkirchen 1b gegenüber. Es war vor diesem Spiel mit einem engen Duell zu rechnen. Beide Mannscahften sind in der Tabelle im Mittelfeld klassiert. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste wiesen vor diesem Spiel zudem die gleiche Punktezahla auf.

Starker Wind begleitet das Spiel

Die Verhältnisse in Treffen waren an diesem Samstag keine idealen. Starker Wind begleitete die Akteure über das gesamte Spiel, zudem waren die Platzverhältnisse ebenfalls nicht die Besten. In der ersten Hälfte spielten die Hausherren mit dem Wind und hatten dadurch etwas Übergewicht. So kam es, dass man nach gut zehn Minuten nach einem langen Ball über die Abwehr alleine vor Torhüter Napetschnig auftauchte. Diese Chance ließ man jedoch ungenützt. In der 27. Spielminute gab es dann Eckball für die Treffner. Aus diesem Eckball fing man sich im Konter den Gegentreffer zum 0:1 ein. Feldkirchen schaltete wie gewohnt schnell um, Ebner zog über links hinter, flankte auf Ortner, der ließ den Ball auf den Elfer zurück tropfen und von dort schoss Andreas Kassmannhuber unhaltbar zum 0:1 ein. Fünf Minuten später kam die Antwort der Hausherren. Nach einem Freistoß von halbrechts köpfte Benjamin Oberheinrich via Innenstange zum 1:1 Ausgleich ein. Noch vor der Pause sollten die Gäste allerdings erneut in Führung gehen. Wieder war es ein Konter den diesmal Christoph Ebner vom 16ner zum 1:2 vollendete.

In der zweiten Hälfte hatte nun Feldkirchen den Vorteil mit dem Wind spielen zu können. Treffen war bemüht den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch nicht mehr zusetzen. Feldkirchen strahlte hingegen immer wieder durch schnelles Umschalten Gefahr aus. So auch in der 79. Spielminute, als Khalil Ebner auf rechts in Szene setzte. Der an diesem Tag überragende Ebner setzte sich bis zur Grundlinie durch und bediente Ortner am Fünfer, von wo er souverän zum 1:3 einschießen konnte. Das Spiel war damit entschieden. Treffen Trainer Udo Ortoff sah nur Sekunden später wegen Kritik in der selben Szene Gelb und Gelb/Rot. Überhaupt war zu erwähnen, dass es in diesem fair geführten Spiel, Gelbe Karten nur wegen Kritik gab. Und diese saßen diesmal beim Unparteiischen ziemlich locker.

Michael Lattacher, Trainer SV Feldkirchen 1b: "Die Verhältnisse waren heute wegen dem Wind und auch wegen dem Platz sehr schwierig. Es war kein gut anzusehendes Spiel. Laurin Steinwender hat heute mit 15 Jahren eine erste Talenprobe abgegeben und am Ende haben wir unsere ersten Auswärtspunkte geholt."

Die Besten: Florian Schneider (TW), Josef Farkas (MF), Alexander Hasslinger (MF) bzw. Kevin Wernig (VT), Niklas Sulle (MF), Christoph Ebner (ST)

