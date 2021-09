Treffen schockt Krumpendorf/Pörtschach

Details Sonntag, 19. September 2021 10:59

Die neunte Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B stand dieses Wochenende am Programm. Dazu empfing der SV Treffen am Samstag zu Hause die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach. Die Tabellensituation sprach vor diesem Spiel eine klare Sprache. Treffen konnte zwei Siege und ein Remis holen. Die Gäste vom Wörthersee hingegen mussten erst eine Niederlage einstecken und waren daher der große Favorit.

Treffen erstmals komplett

Treffen hatte in den ersten Runden mit großen Personalsorgen zu kämpfen und so konnte Trainer Ortoff erst diesmal auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Vollzählig wollte man den großen Favoriten ärgern und dies sollte auch gelingen. Treffen war von Beginn an mit im Spiel und spielte eine sehr starke erste Hälfte. Es entwickelte sich eine ansehnliche erste Hälfte, in der es ständig hin und her ging. Treffen ging in der 15. Spielminute durch Josef Farkas in Führung. Bei einem Freistoß wurde er nicht gedeckt und konnte allein vor dem Tor stehend aus der Drehung den Ball neben die Stange versenken. Die Gäste hatten aber auch ihre Möglichkeiten, bei der besten sprang ein abgefälschter Schuss von der Stange zurück ins Spiel. Damit ging es mit einem knappen 1:0 in die Pause.

Krumpendorf/Pörtschach drückt, Treffen trifft

In der zweiten Halbzeit drängten zunächst die Gäste auf den Ausgleich. Zuerst traf man erneut die Stange und dann reagierte Schneider sensationell und vereitelte eine Großchance. In dieser Drangphase schlug dann Treffen wieder eiskalt zu. Nach einem schön gespielten Konter konnte Thomas Pacher schlussendlich zum 2:0 einschieben. Die Gäste gaben sich dennoch noch nicht auf und drängten weiter auf ein Tor. Dies sollte an diesem Tag aber nicht gelingen. Zuerst knallte ein Distanzschuss nur an die Querlatte, dann war wieder einmal Schneider im Tor des SV Treffen zur Stelle und vernichtete abermals eine Großchance. In der Schlussphase spielte Treffen noch zwei Konter gut zu Ende. Zweimal hieß der Torschütze Benjamin Oberheinrich, der mit seinem Doppelpack den Endstand von 4:0 herstellen konnte.

Udo Ortoff, Trainer SV Treffen: "Heute hatte ich endlich einmal alle Spieler beisammen und keine Verletzten wie sonst immer. Dann ist der SV Treffen sicher stärker als es die Tabelle momentan aussagt. Die zweitplatzierte SG KSK war heute ein sehr starker Gegner und es war kein Honiglecken für uns. Sie hatten heute aber nicht das nötige Glück, um die Tore zu machen."

Die Besten: Florian Schneider (TW), Josef Farkas (ZM), Thomas Pacher (ST/RM) bzw. Marcel Kaiser (ZM), Fabian Krenn (ST)

