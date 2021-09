Arnoldstein gewinnt hochklassiges Spiel in Feldkirchen

Details Sonntag, 19. September 2021 11:47

Der SV M&R Feldkirchen 1b empfing am Samstagabend in der Modehaus NIMO Arena den SV Arnoldstein. Es war dies ein Spiel aus der neunten Runde der 2. Klasse B das sicherlich bereits im Vorfeld Spannung versprach. Auf der einen Seite die junge Mannschaft aus Feldkirchen, die bereits das eine oder andere Mal für Aufsehen sorgen konnte und auf der anderen Seite mit dem SV Arnoldstein der große Titelfavorit.

Hochklassige Partie von beiden

Die Akteure in Feldkirchen boten den Zusehern ein richtig tolles Spiel. Das Spiel war von Beginn an mit offenem Visier von beiden geführt. Feldkirchen versuchte früh Druck zu machen und Arnoldstein hielt mit Routine und Erfahrung dagegen. Beide Teams kamen zu guten Möglichkeiten und es hätten durchaus auch einige Treffer fallen können. Feldkirchen traf in der ersten Hälfte einmal die Querlatte und Arnoldstein einmal die Stange. Das spielentscheidende Tor fiel in der 40. Spielminute. Roman Binter überlief auf der linken Seite zwei Gegenspieler und schloss aus spitzem Winkel ab. Der Torhüter der Felkirchner konnte den Ball noch mit dem Fuß abwehren, doch dann fiel er am 16ner Elvedin Agovic vor die Füße, der kein Problem hatte und einschißen konnte.

Auch in der zweiten Hälfte war es ein flottes Spiel. Zuerst kam es zu einer Drangphase von Feldkirchen, die aber Arnoldstein gut überstehen konnte. Danach hatten die Gäste das Spiel weitestgehend unter Kontrolle. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch immer wieder ging der Ball knapp am Tor vorbei. In der 68. Spielminute bekam Arnoldstein die große Möglichkeit das Spiel zu entscheiden. Goran Vuk trat zu einem Foulelfmeter an und setzte den Ball an die Stange. Damit blieb es weiterhin knapp. In der Schlussphase wurde auch noch ein erzieltes Tor von Vuk wegen vermeintlichem Handspiel aberkannt. So blieb es bis zum Schluss spannend, Arnoldstein brachte die knappe Führung schlussendlich aber doch ins Ziel.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Es war das erwartet schwere Spiel. Feldkirchen hatte etwas Verstärkung aus der Liga und so entwickelte sich ein super 2. Klasse-Spiel. Der Sieg heute war schlussendlich hart erkämpft aber nicht unverdient. Für uns war es sehr wichtig, weil im Parallelspiel Treffen gewonnen hat und wir uns somit einen kleinen Polster verschaffen konnten. Feldkirchen hat aber eine junge, talentierte Mannschaft die uns heute alles abverlangt hat.

Die Besten: Pauschallob für beide Mannschaften

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!