Arnoldstein müht sich in Ferndorf zu knappem 2:1-Auswärtssieg

Details Samstag, 25. September 2021 20:41

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SV Arnoldstein mit 2:1 gegen SV ATUS Ferndorf in der zehnten Runde der 2. Klasse B für sich entschied. Einen packenden Auftritt legte SV Arnoldstein dabei jedoch nicht hin, denn Ferndorf spielte sehr defensiv und Arnoldstein konnte diese Mauer nur genau zwei Mal entscheidend durchbrechen.

Alle Treffer in der ersten Viertelstunde

Eusebiu-Patric Covaci machte in der fünften Minute das 1:0 der Gäste perfekt. Er kam am Sechszehner an den Ball, ging zwischen zwei Ferndorfer Verteidigern durch und traf mit einem satten Schuss. Lange währte die Freude von Arnoldstein aber nicht, denn keine 60 Sekunden später schoss Sladjan Djurdjevic den Ausgleichstreffer für Ferndorf. Ein Arnoldsteiner Verteidiger wollte den Ball per Hinterkopf zu Tormann Markus Spanrig zurückpassen, doch Djurdjevic spritzte dazwischen und netzte ein. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Patrik Brath bereits in der 15. Minute. Er verwandelte einen Elfmeter sicher zum 1:2.

Keine Highlights in der zweiten Halbzeit

Obwohl Arnoldstein nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Ferndorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Es bot sich dasselbe spielerische Bild wie in der ersten Hälfte. Ferndorf machte hinten dicht und wartete auf Konterchancen. Wirklich zwingende Gelegenheiten ergaben sich aber auf beiden Seiten nicht und so blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:2.

Sigfried Mödritscher, sportlicher Leiter des SV Arnoldstein: "Heute zählen wohl nur die drei Punkte. Es war ein schweres Spiel auf einem sehr schlechten Platz. Wir hatten heute sicher nicht unseren besten Tag und fanden kein Rezept gegen die defensiven Ferndorfer. Der Sieg geht am Ende aber natürlich in Ordnung. Gratulation an Alfred Wieser, der heute als Schiedsrichter eine tolle Leistung bot."



Die Besten: Keiner bzw. Patrik Brath (ZM)

2. Klasse B: SV ATUS Ferndorf – SV WEB-STAPLER Arnoldstein, 1:2 (1:2)

5 Eusebiu-Patric Covaci 0:1

6 Sladjan Djurdjevic 1:1

15 Patrik Brath 1:2

