Kantersieg von Feldkirchen 1b gegen St. Jakob/Ros 1b

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 11:08

In der elften Runde der 2. Klasse B standen sich am Samstag der SV M&R Feldkirchen 1b und die SG St. Jakob/Ros./DSG Ledenitzen 1b gegenüber. Die beiden jungen Mannschaften spielen eine gute Saison und stehen im gesicherten Tabellenmittelfeld. Ein Punkt trennte beide Mannschaften vor dem Spiel und deswegen war eigentlich eine knappe Kiste zu erwarten. Am Ende wurde es aber ziemlich eindeutig.

Feldkirchen erwischt super Start

Die Feldkirchner wollten sich in diesem Spiel, nach der klaren Niederlage in Krumpendorf, die deutlich zu hoch ausfiel und man sich einfach auskontern ließ, in diesem Spiel rehabilitieren. So ging man auch in die Partie und erzielte bereits nach vier Minuten den ersten Treffer. Lucas Londer zog aus 20 Metern ab und netzte ins kurze Eck ein. Danach war es allerdings ein Spiel auf Augenhöhe. Erst kurz vor der Pause kippte die Partie auf die Seite der Feldkirchner. Christoph Ebner besorgte in der 33. Minute den Treffer zum 2:0. Rene Civkovic und abermals Christoph Ebner sollten in der Folge noch vor dem Pausenpfiff den Spielstand auf 4:0 schrauben.

St. Jakob gibt sich auf

Wer damit rechnete, das St. Jakob aus der Pause mit etwas Wut und mehr Engagement kommen wird, der irrte. Felkirchen war die einzige Mannschaft die spielte, die Rosentaler schienen sich bereits mit der Niederlage angefunden zu haben und leisteten kaum Gegenwehr. So erhöhte Feldkirchen zwischen der 50. und 58. Spielminute durch zwei Tore von Manuel Ortner und dem dritten Treffer von Christoph Ebner auf 7:0. Feldkirchen hatte im zweiten Durchgang einige Chancen, verschonte die Rosentaler aber teilweise. Ein neuerlicher Dreifachschlag binnen drei Minuten stellte eine Viertelstunde vor dem Spielende den Endstand von 10:0 her. Gentrid Krasniqi erzielte das 9:0, Christoph Ebner sorgte mit seinem vierten und fünften Treffer an diesem Nachmittag für den Rest.

Michael Lattacher, Trainer SV Feldkirchen 1b: "Unserer Mannschaft hat heute gezeigt, wie viel Potential in ihr steckt. Es haben sich einige wieder für höhere Aufgaben empfohlen. Letzte Woche haben wir in Krumpendorf Lehrgeld bezahlt, dafür wollten wir uns diesmal rehabilitieren und das ist uns auch gelungen."

Die Besten: Pauschallob bzw. keiner

