Die SG KSK Wörthersee war der strahlende Sieger im Spitzenspiel gegen Arnoldstein

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 11:24

Zum absoluten Schlagerspiel kam es in der elften Runde der 2. Klasse B am Samstag in Arnoldstein. Der Tabellenführer, der SV Arnoldstein empfing am heimsichen Grün den Zweiten der Tabelle, die SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach. Während Arnoldstein vor diesem Spiel noch ungeschlagen war, reisten die Seekicker bereits mit zwei Niederlagen und vier Punkten Rückstand an. Die Kicker von Martin Kaiser waren daher gefordert, um Arnoldstein nicht abreisen zu lassen.

Energieanfall entscheidet das Spiel

Arnoldstein übernahm vor der guten Kulisse das Spielgeschehen. Die Gäste waren defensiv ausgerichtet und setzten immer wieder über Konter Nadelstiche. Nach 14 Minuten mussten die Gäste zudem ihren Spielmacher Merva verletzungsbedingt austauschen. Arnoldstein war also das aktivere Team und versuchte gegen die gut stehenden Krumpendorfer zu Chancen zu kommen. Dies gelang auch manchmal, doch wenn, dann konnte man an diesem Tag kein Tor erzielen. Krumpendorf hatte Kontermöglichkeiten, scheiterte aber meist am letzten Pass. Die Spielentscheidende Szene ereignete sich in der 55. Spielminute. Der Rechtsverteidiger der Gäste, Julian Pichler eroberte den Ball, schaltete um, lief in Richtung Mittellinie, sah, dass sich in der Mitte eine Lücke auf tut und zog mit dem Ball in die Mitte. Er spielte Popovic an, der auf den weiterlaufenden Pichler durchsteckte und dieser ließ am Ende dem Keeper der Hausherren keine Chancen und erzielte den 1:0 Siegestreffer für die Seekicker. Arnoldstein kam trotz guter Möglichkeiten nicht mehr heran und musste am Ende somit zum ersten Mal leer ausgehen.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK Wörthersee/ATUS Pörtschach: "Der Sieg war heute schon verdient aber auch glücklich. Verdient, weil sich die Mannschaft an die Vorgaben gehalten hat, glücklich, weil Arnoldstein doch mehr Chancen und mehr vom Spiel hatte. Am Ende hatten wir vielleicht das Glück des Tüchtigen."

Die Besten: Patrik Brath (ZM), Goran Vuk (ST) bzw. Pauschallob, besonders Dalmatiner (TW), Julian Pichler (RV)

