Krumpendorf/Pörtschach feiert einen Kantersieg gegen St. Jakob/Ros. 1b

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 15:50

Die SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach empfing am Samstag im Zuge der 13. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse B die SG St. Jakob/Ros./DSG Ledenitzen 1b. Die Favoritenrolle war klar bei den Hausherren. Die Seekicker liegen in der Tabelle auf dem zweiten Tabellenplatz und sind mit den Arnoldsteinern der große Favorit auf den Aufstieg. Die jungen Rosentaler sind in der Tabelle im unteren Drittel klassiert und kamen zuletzt gegen Arnoldstein ordentlich unter die Räder.

Trotz Dominanz muss Krumpendorf geduldig bleiben

Die Klagenfurter hatten vor diesem Spiel gleich acht Ausfälle zu beklagen. Nichts desto trotz lag die Favoritenrolle bei ihnen und man nahm diese auch an. Die SG vom Wörthersee hatte das Spiel komplett im Griff und die Rosentaler konnten im gesamten Spiel keinen einzigen Torschuss verzeichnen. Trotz der Überlegenheit dauerte es etwas, bis der Favorit die Führung erzielen konnte. Nachdem zuvor bereits gute Chancen liegen gelassen wurden, konnte Fabian Krenn mit einem Freistoß ins Tormanneck erst in der 31. Spielminute den ersten Treffer erzielen. Danach konnten die Hausherren aber vor der Pause nochmals erhöhen. Marcel Kaiser war nach einem Kopfball per Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0.

Krenn-Festspiele

Wie in der ersten Halbzeit, ging das Spiel auch in der zweiten Halbzeit nur in eine Richtung. Fabian Krenn konnte sich dabei zum Spieler des Spiels krönen. Mit drei Toren zwischen der 49. und 65. Spielminute erzielte der Stürmer der Krumpendorfer einen lupenreinen Hattrick. Den Endstand von 6:0 konnte der ebenfalls sehr starke Marcel Kaiser in der 76. Spielminute fixieren. Damit feierte Krumpendorf/Pörtschach einen ungefährdeten und souveränen Kantersieg und die jungen Rosentaler mussten erneut eine herbe Klatsche einstecken.

Martin Kaiser, Trainer SG KSK-Wörthersee/ATUS Pörtschach: "Wir haben das heute souverän herunter gespielt. Die jungen Spieler mussten die vielen Ausfälle kompensieren und haben gezeigt, dass man auf sie bauen kann."

Die Besten: Marcel Wunder (ZM), Marcel Kaiser (ST), Fabian Krenn (ST) bzw. keiner

