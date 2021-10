Bad Bleiberg war in Arnoldstein chancenlos

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 16:37

Der Tabellenführer der 2. Klasse B, der SV Arnoldstein empfing in der 13. Runde den Tabellenvorletzten, den BSV Bad Bleiberg. Während die Arnoldsteiner vor diesem Spiel nur zwei Spiele nicht gewinnen konnten, konnten die Bad Bleiberger bisher nur drei Siege feiern. Damit war die Favoritenrolle klar bei den Hausherren. Bad Bleiberg konnte diesmal die Arnoldsteiner nicht fordern und mussten mit einer klaren Niederlage die Heimreise antreten.

Mittelmäßige Leistung reichte für acht Tore

Obwohl die Arnoldsteiner diesmal mit Sicherheit nicht ihre beste Saisonleistung abrufen konnten, hatten die Hausherren vom Beginn weg das Spiel kontrollieren. Bad Bleiberg hatte mit großen Personalnöten zu kämpfen und reiste überhaupt mit nur einem Ersatzspieler an. Auch deshalb konnte man den Hausherren fast gar nichts entgegensetzen. In der 25. Spielminute schoss Roman Binter nach einer schönen Kombination vom 16ner zum 1:0 ein. Nur zehn Minuten später griff Arnoldstein über links an, Elvedin Agovic wurde in der Mitte bedient und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand ging es folglich auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte rufte Arnoldstein dann doch noch eine etwas bessere Leistung ab und erhöhte den Nachdruck. Goran Vuk erhöhte in der 51. Spielminute auf 3:0. Acht Minuten später konnte Verteidiger Karl Höller das 4:0 erzielen. In dieser Phase ging es quasi Schlag auf Schlag. Nur drei Minuten später klingelte es erneut. Patrik Kramer erzielte das 5:0. Torjäger Goran Vuk mit seinem zweiten und dritten Treffer sowie Daniel Ottowitz konnten schlussendlich mit weiteren Toren den Endstand von 8:0 herstellen.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Der Sieg war mehr wie verdient und der höchste Sieg in dieser Saison. Bad Bleiberg war heute Personell nicht gut aufgestellt und ein angenehmer Gegner. Wir haben eigentlich schlecht gespielt und trotzdem 8:0 gewonnen."

Die Besten: Leon Wirnsberger (RM), Goran Vuk (ST) bzw. keiner

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!