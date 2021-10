Afritz dreht das Spiel gegen Feistritz/Ros. und gewinnt knapp

Details Montag, 25. Oktober 2021 14:52

In der 2. Klasse B stand an diesem Wochenende die 14. Meisterschaftsrunde am Programm. Dazu empfing am Sonntag der SV Pizzeria 1975 zu Hause den ATUS Feistritz/Ros. Die Favoritenrolle musste man vor diesem Spiel den Afritzern zuschieben. Die Villacher liegen dem Führungsduo der Liga auf den Fersen, während die Rosentaler in der Tabelle auf einem gesicherten Mittelfeldplatz rangieren.

Pausenführung für die Gäste

Afritz kam wie eigentlich zu erwarten gut in das Spiel und war vorerst die bessere Mannschaft. Die Heimischen erspielten sich auch einige Chancen, ließen dieser aber aus. So kam der Führungstreffer, der absolut verdient war, erst in der 20. Spielminute. Fabian Prettner schloss einen schönen Angriff zur 1:0 Führung ab. Wer dachte, dass es in der Folge nur eine Frage der Zeit wäre, ehe Afritz die Führung ausbauen kann, der irrte. Mit dem Führungstreffer riss der Spielfluss bei den Afritzern komplett ab und so konnte Feistritz bis zur Pause das Spiel drehen. Zuerst war es in der 32. Spielminute Herbert Wernig, der nach einer Standardsituation den Ausgleich erzielte. Erneut eine Standardsituiation in der 42. Spielminute brachte den Feistritzern dann die 2:1 Pausenführung. Torschütze diesmal: Mario Schrott.

Afritz mit glücklicherem Ende

In der zweiten Hälfte versuchte Afritz dann mehr Druck zu machen, was allerdings nur teilweise gelingen sollte. Von den Chancen her, hatten die Hausherren zwar mehr und die besseren, das Spiel selber war allerdings offen und ging hin und her. Der aufgerückte Innenverteidiger Julian Eder konnte schlussendlich in der 51. Spielminute, nach einer Standardsitution, den Ausgleich für die Afritzer erzielen. In der folgenden Phase war es wohl so, wem das Tor gelingen sollte, der würde auch als Sieger vom Platz gehen. Die Feistritzer klopften mit einem Lattenschuss schon gehörig an diesem an. Schlussendlich waren es aber die Afritzer denen dieses Tor gelingen sollte. Wieder war es eine Standardsitution die dem Treffer von Lukas Moser in der 79. Minute vorausging und der letztlich auch den Endstand von 3:2 markieren sollte.

Bernhard Bayer, Trainer SV Afritz: "Beide Teams hätten das Spiel heute gewinnen können. Gott sei Dank ist es am Ende gut für uns ausgegangen."

Die Besten: Julian Eder (IV), Lukas Moser (AV/OM) bzw. Heim Zwittnig (IV), David Rottmann (LM)

