Früher Koller-Doppelpack entscheidet das Spiel zwischen Feistritz/R. und Techelsberg

Details Sonntag, 27. März 2022 20:26

Durch ein 2:1 holte sich Feistritz in der Partie gegen Techelsberg drei Punkte. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der ASKÖ Techelsberg nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Koller trifft gleich doppelt

Mit einem schnellen Doppelpack (28./33.) zum 2:0 schockte Norbert Koller die Gäste. Zuerst traf er nach einen Zuspiel von der rechten Seite und nur fünf Miniuten später legte er nach. Mit der Führung für ATUS Feistritz/R. ging es in die Kabine.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Das 1:2 von Techelsberg stellte Marjan Kropiunik sicher (80.). er wurde erst sieben Minten zuvor eingewechselt und brachte nochmals Spannung in die Parti. Der erhoffte Ausgleich gelang den Gästen aber nicht mehr. Am Ende verbuchte Feistritz/R. gegen ASKÖ Techelsberg einen knappen Sieg.

Feistritz/R. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte das Heimteam im Klassement keinen Boden gut. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Feistritz momentan auf dem Konto. Der ATUS Feistritz/R. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

In der Tabelle liegt Techelsberg nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz von ASKÖ Techelsberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Techelsberg bisher zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Während Feistritz am kommenden Sonntag den SV ATUS Ferndorf empfängt, bekommt es der ASKÖ Techelsberg am selben Tag mit dem SV Treffen zu tun.

2. Klasse B: ATUS Feistritz/R. – ASKÖ Techelsberg, 2:1 (2:0)

80 Marjan Kropiunik 2:1

33 Norbert Koller 2:0

28 Norbert Koller 1:0