Deutliche Steigerung - Rosegg bezwingt Weißenstein/Töplitsch

Details Sonntag, 03. April 2022 12:50

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Rosegg mit 1:0 gegen di8e SG SK Weißenstein/SV Töplitsch gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Weißenstein/Töplitsch den SV Rosegg noch mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Führung zum besten Zeitpunkt

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Ante Cavar für Rosegg zur Führung (42.). Nach einem Spielaufbau von hinten heraus und einer Spielverlagerung auf die linke Seite folgte eine Flanke aus dem Halbfeld und Cavar vollendete per Kopf zum 1:0. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte der Heimmannschaft der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn. In der 88. Minute sah nch Thomas Baumgartner nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte und fehlt seinem Team damit in der nächsten Runde.

Die drei Punkte brachten für Rosegg keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Der SV Rosegg ist allerdings seit drei Spielen unbezwungen, was doch eine deutliche Steigerung mit Blick auf den Herbst bedeutet.

Die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch rangiert mit 21 Zählern auf dem neunten Platz des Tableaus. In den letzten fünf Partien ließen die Gäste zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der SV Rosegg zum SV ATUS Ferndorf, zeitgleich empfängt Weißenstein/Töplitsch den ESV Admira Villach 1b.

Manfred Leininger, Trainer SV Rosegg: "Der Gegner hatte heute im ganzen Spiel keine nennenswerte Chance. Wir haben uns im zweiten Spiel als neuformierte Mannschaft samt Trainerteam gesteigert, was aber auch notwendig war. Wir hoffen nun, dass diese Entwicklung so weiter geht."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Georg Kleber (LM) bzw. Rene Kofler (MF)

2. Klasse B: SV Rosegg – SG SK Weißenstein/SV Töplitsch, 1:0 (1:0)

42 Ante Cavar 1:0